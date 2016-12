V prazničnih dneh se bo dogajanje na večini nogometnih zelenic ustavilo in tudi tam, kjer pravega zimskega odmora ne poznajo, si bodo privoščili (vsaj) dvotedenski oddih. Izjema je kot vsako leto le dogajanje na Otoku, kjer v tem času ritem tekem tradicionalno še zgostijo in jih odigrajo največ v tako kratkem času v celi sezoni. Začne se z dvoboji na tako imenovani boxing day 26. decembra, nadaljuje s tekmami do 4. januarja, v tem času pa v najmočnejši angleški ligi klubi odigrajo po tri tekme.

Letošnji »boxing day« podobno kot zadnja dva dvoboja ne prinaša velikih klubov – nazadnje sta se na takem leta 2013 pomerila Manchester City in Liverpool. To z drugimi besedami pomeni, da na sporedu ni nobenega mestnega ali drugega tradicionalnega derbija, nobenega obračuna prvakov zadnjih 29 sezon (»najaktualnejši« dvoboj dosedanjih angleških prvakov bo med Evertonom, ki je slavil v sezoni 1986/87, in aktualnim prvakom Leicestrom) ter nobene medsebojne tekme klubov, ki so uvrščeni med prvih sedem na lestvici. Kar pa seveda ne pomeni, da ne bo zanimivo. Najbolj, iz več razlogov, bržčas na tekmi med vodilnim Chelseajem in desetim Bournemouthom – navsezadnje gre za kluba, ki imata v tem trenutku, če upoštevamo seštevek točk vsakega posameznega para 18. kroga, z naskokom najvišjo skupno vsoto med vsemi (64). Ob tem pa je za oba kar malce presenetljivo, da sta za božič tako visoko. Chelsea je namreč po katastrofalni zadnji sezoni tudi letošnjo začel povprečno in bil po šestem krogu šele osmi, a se nato, ko se je že na glas govorilo o menjavi trenerja Antonia Conteja, na vrh, na katerem ima v tem trenutku šest točk prednosti pred prvim zasledovalcem Liverpoolom, izstrelil s serijo enajstih zaporednih zmag. Bournemouthovo trenutno deseto mesto pa medtem zanj pomeni izenačeno najvišjo uvrstitev v elitni angleški nogometni ligi. Vseh časov, da ne bo pomote! Čeprav gre za klub, ki je star že 127 let, se je v prvo angleško ligaško tekmovanje prvič uvrstil šele v prejšnji sezoni, v kateri je do desetega mesta zmogel le enkrat (v 3. krogu), medtem ko je v tej tako »visoko« uvrstitev držal po koncu šestih različnih krogov.

O tem, kdo je favorit, tako ni dvoma, je pa res, da bo Chelsea kar precej oslabljen. Zaradi poškodbe bo namreč zagotovo manjkal Terry, vprašljiv je Hazard, zaradi rdečih kartonov pa ne bo Kanteja in Diega Coste. Posebno Španec je v tej sezoni ključen mož svojega moštva, saj je s 13 goli prvi strelec lige, ob tem pa je na treh od štirih zmag, ki jih je v omenjeni seriji 11 zaporednih Chelsea dobil z 1:0, gol dosegel prav on. »Jasno je, kako veliko nam pomeni Diego, a tokrat se bomo pač morali znajti brez njega. Imamo kar nekaj možnosti, med drugim tudi Michyja Batshuayija, ki pa se na novo ligo šele privaja. Je odličen igralec, ki nam bo prišel še zelo prav, ne vem pa, ali bo namesto Coste začel prav on,« je povedal Antonio Conte.

Enajst zaporednih zmag je Chelsea v eni sezoni dosegel prvič v zgodovini, jih je pa prav toliko skupaj nanizal že ob koncu sezone 2008/09 in na začetku 2009/10. Ligaški rekord s 14 zaporednimi zmagami med februarjem in avgustom 2002 ima medtem Arsenal.