Po petih letih zbiranja lično okrašenih in daril polnih škatel za čevlje je danes glas o dobrodelni akciji Božiček za en dan že tako razširjen, da verjetno le redki še niso slišali za projekt, ki vsako leto ruši rekorde. Vsekakor pa so tudi med tistimi, ki poznajo akcijo, v kateri na spletnem seznamu izbereš svojega obdarovanca, mnogi presenečeni, da akcije ne vodi nobena organizacija ali društvo. Za Božičkom za en dan že vse od začetka stoji le mlada skupina prijateljev, ki so na pobudo Ljubljančanke Savine Goličnik leta 2012 zavihali rokave za slovensko različico projekta »Santa shoebox«.

Zanj je Goličnikova izvedela, ko se je nekega dne spomnila na otroke iz revnih delov Cape Towna, kjer je nekaj mesecev preživela kot prostovoljka. Ko je šla na splet preverit, kako je kaj z organizacijo, pri kateri je delala, je opazila, da so številne organizacije na skrajnem jugu Afrike stopile skupaj za obdarovanje socialno ogroženih otrok. In zamisel o darilih v škatlah za čevlje jo je tako navdušila, da se jo je odločila uresničiti še pri nas.

Vse se da

»Začelo se je 23. novembra pred štirimi leti, tik pred zdajci, a rekla sem si: če ne bom zdaj, ne bom nikoli in bo spet ostalo samo pri zamisli,« se spominja vedno nasmejana Goličnikova, ki še sama ne more verjeti, kako dobro so Slovenci sprejeli to sprva zelo skromno pobudo.

Prvo leto so večinoma s prijatelji in s prijatelji prijateljev obdarili 225 otrok iz Slovenije, Kosova in Bosne, naslednje leto pa se jim je spletna stran zaradi zanimanja vztrajno sesuvala in še precej amatersko organizirani so razveselili več kot 1500 otrok. Letos, ko že petič zbirajo majhne škatle za velike nasmehe, pa so znova presegli lansko številko in obdarili več kot 10.000 otrok iz slovenskih in bosanskih socialno šibkejših družin.

Darila so zbirali na več kot 50 lokacijah po državi in ker jim je na pomoč priskočilo še več prostovoljcev kot v prejšnjih letih, so jih uspeli v samo dveh dneh prepeljali v Božičkovo tovarno, kjer so jih prav tako s pomočjo pridnih prostovoljcev pregledali in po potrebi dopolnili v rekordnem času.

Še pred božičem so tako lahko opravili dostave po Sloveniji, včeraj pa so se razdeljevanja daril lotili tudi v Bosni, kjer so spletli vezi z nekaj organizacijami. Pred dvema letoma so obdarili veliko otrok z območij Bosne in Hercegovine in Srbije, ki so jih prizadele uničujoče poplave.