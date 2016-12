Inovacijo taktike z rdečo zvezdo je izumil strateg-taktik brigadni general Tone Krkovič.

V nagovoru ob 26-letnici postrojitve SV v Kočevski Reki, kjer je zadišalo po SV samemu prvemu predsedniku vlade Lojzetu Peterletu, je brigadni general Anton Krkovič med drugim povedal: »Kajti tu je takrat bila postrojena, čeprav iz povsem taktičnih razlogov z zvezdami na kapah, toda z rdečimi trakovi v žepu, po namenu in srcu, Slovenska vojska.« To se pravi, če prav razumem, je to taktika rdeče zvezde. Druge ni, druge zvezde takrat na kapah ni bilo.

Ali nekateri res mislijo, da so edini odrešeniki te Slovenije? Res mislite, da ste samo vi pravi, pa nihče drug? Pojdimo malo v zgodovino.

Pod rdečo zvezdo je bila leta 1967 ustanovljena Kadetska šola za miličnike. V njej so fantje odslužili tudi vojaški rok. To pomeni, da je bila za toliko mladih Slovencev JLA zmanjšana na letni ravni. To je bila prva slabitev zvezne armadne moči. Pod rdečo zvezdo je bila naslednje leto ustanovljena TO RS. Ti fantje so bili organizirani po teritorialnem načelu, kar pomeni, da so branili domače ognjišče. Koga ste predstavljali, gospod Krkovič, ko ste marširali po beograjskih ulicah – pred ešalonom, armado ali slovensko vojsko?

Koliko miličnikov kadetov, ki so bili odlični v vojaški in miličniški taktiki, je bilo poslanih na šolanje v vojaške akademije in so se kasneje izkazali v osamosvojitveni vojni. Beznik, Potočnik, Šuligoj, Hočevar, Kuralt, Kolenc, da ne naštevam.

27. junija 1991 je končala šolanje 21. generacija kadetov. Bila je zadnja iz bivšega sistema. Zgodaj zjutraj so vrhniški tanki zalomastili po slovenskih cestah proti Brniku. Generacija, komaj polnoletna, dejansko rojena v vojni, je v velikosti bataljona disciplinirano, oborožena odšla po policijskih postajah RS pomagat svoji domovini. Lahko so pomagali, ker so bili usposobljeni za to.

Ne spominjam se več, ali so imeli na kapah še zvezde, pa me niti ne zanima. Imenujem jih Slavna 21. generacija.

Ustavo iz leta 1974 smo v smislu samoodločbe narodov uresničili. Če je bila to taktika rdeče zvezde, tudi prav.

Vid Drašček, Vrhnika