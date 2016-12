Za smučarske tekače, tekačice, biatlonce in biatlonke bodo božični prazniki zapolnjeni s tekmovanji. Danes bo v Planici 26. državno prvenstvo v tekih v sprintu, v ponedeljek, 26. decembra, pa na Pokljuki dvojni program: najprej ob 10. uri biatlonsko državno prvenstvo v skupinskem startu, ob 14. uri pa še v tekih v sprintu dvočlanskih štafet.

V Planici so po mesecu mraza šele zadnji teden zasnežili tudi del tekaških smučin v dolžini kilometra. Odnos do smučarskega teka se tudi po milijonski naložbi v nordijski center ni spremenil. O tradiciji ni dvoma – tekmovanje šteje za 53. Memorial Janeza Rožiča in Alojza Kerštajna in je najstarejše tradicionalno tekmovanje v Sloveniji. Boj za naslov prvaka v sprintu je vsa zadnja leta najbolj atraktivna disciplina, branita ga Vesna Fabjan in Miha Šimenc. Lansko prvenstvo je bilo na istih terenih, a v drsalni tehniki, letos znova izmenično sledi klasični korak, zato bo ubranitev naslova za oba zahteven izziv. Nemara sta večja favorita brat in sestra Lampič, Anamarija in Janez, lanska podprvaka. Vsaj med tekačicami pa čaka na priložnost tudi Alenka Čebašek z mladim valom, medtem ko je Katja Višnar na Norveškem. Tudi prvenstvo v štafetah dan po božiču, kjer pride v ospredje klubsko rivalstvo, bo del priprav za Tour de Ski. Novoletna turneja se letos začne na silvestrovo v švicarski dolini Mustair, za slovensko reprezentanco pa bo po načrtih glavnega trenerja Stefana Saracca prvi vrhunec sezone. Pogoji za trening teka so bili v zadnjem mesecu le na Pokljuki. Ob odsotnosti branilca naslova Jakova Faka, ki je zadnji teden vadil v počasnem bazičnem ritmu, bo prvi favorit biatlonskega prvenstva Klemen Bauer, a pri lovu na dvanajsto zvezdico ne bo imel lahkega dela z mlajšimi Rokom Tršanom, Mitjo Drinovcem in Mihom Dovžanom. Ključno bo streljanje. Teja Gregorin bo lovila že 17. zvezdico.