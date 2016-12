Ko je sodnik v rokah kriminalistov

V začetku tedna je bil višji sodnik Stanko Omerzu v spremstvu kriminalistov. Sodnik je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja zalezovanja bivše partnerice, ker z njim razmerja ni želela nadaljevati. Pri oškodovanki je povzročil prestrašenost in ogroženost, zaradi česar je zoper njega podala predlog za pregon kaznivega dejanja. Do tu vse grdo in prav.