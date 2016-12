Ob vsem tem se resno sprašujem, komu služi ta država, če tudi vrhovno sodišče ni sposobno odločiti o usodi treh nesrečnih ljudi, ki nas prosijo za zaščito? Srhljivo je spoznanje, da nam naši zakoni preprečujejo, da bi sami odgovorno sprejeli človeško odločitev, in zato moramo prositi za pomoč evropsko sodišče v Luksemburgu. Če ni suvereno naše sodstvo, pa apeliram na oba gospoda predsednika, Boruta Pahorja in dr. Mira Cerarja, da pokažeta svojo moralno državniško digniteto in končata kalvarijo v prid mlade družine.

Je božič in bilo je leto sočutja, zato tudi vas, ki ste verni, in tiste, ki niste, pozivam, zavzemite se za ljudi v stiski.

Lada Zorn, Ljubljana