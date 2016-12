»Dejanja ne priznavam,« je na vprašanje sodnice Marjete Dvornik, ali priznava krivdo za očitano kaznivo dejanje poskus uboja, odgovoril obtoženi Blaž Kujundžič. Kot je znano, je 28. septembra v Škofji Loki z avtomobilom namerno trčil v škofjeloškega župana Miho Ješeta, ko se je ta kot običajno s kolesom peljal v službo, in ga poškodoval. »Po naknadnem razmisleku ugotavljam, da je bilo moje dejanje krivično in nesmiselno,« je dejal na včerajšnjem predobravnavnem naroku. Po pravnomočnosti sklepa o izločitvi dokazov, ki jih je predlagal zagovornik obtoženega Dušan Csipö, naj bi se sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo.

Odločitev o izločitvi dokazov bo sodnica Dvornikova, kot je napovedala, sprejela v čim krajšem času, treba pa bo počakati še na pravnomočnost sklepa višjega sodišča v Ljubljani, če se bodo vpleteni na njeno odločitev pritožili. Če bo sojenje steklo, bodo na njem zaslišani oškodovanec Miha Ješe, izvedenci medicinske in psihiatrične stroke ter na predlog obrambe tudi sinova obtoženega, ki naj bi mu kot razbremenilni priči dala dodatno verodostojnost pri zagovoru.

Kako bo sojenje teklo v prihodnje, je odvisno od odločitve, ali so bili dokazi pridobljeni zakonito. Kujundžičev zagovornik Csipö namreč meni, da dokazni postopek temelji na samoprijavi obtoženega, ki ga ni nihče opozoril, da mu tega ni treba storiti. »Treba bo razčistiti, ali je bilo priznanje dano prostovoljno in pod predpisanimi zakonskimi pogoji. Poleg tega je izjava, ki je predmet izločitve, povzeta tako, da je bilo popolnoma jasno, da gre za popolno samoobtožbo, v kateri je bilo govora o naklepni storitvi kaznivega dejanja, čeprav takrat nihče ni govoril o uboju,« je po naroku dejal odvetnik. Najbolj obremenjujoča je po njegovem prav izjava, ki jo je Kujundžič dal policiji ob samoprijavi, ker drugi dokazi brez te izjave ne potrjujejo očitanega kaznivega dejanja. Če bi bil njegov predlog po izločitvi tega dokaza sprejet, bi nato predlagal tudi izločitev drugih dokazov, je napovedal.

Obtožnica 60-letnemu sociologu iz Škofje Loke očita, da je 28. septembra letos poskušal ubiti Ješeta s tem, da ga je z avtomobilom namerno zbil. Ješe je utrpel zlom ledvenega vretenca in ključnice, storilec pa se je sam prijavil policiji. Župan je po okrevanju dejal, da mu ni znan povod za takšno dejanje, krivec za nesrečo pa je od 29. septembra zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Višja državna tožilka Helga Dobrin ne v obtožnici ne včeraj na predobravnavnem naroku kazenskega predloga ni podala, za omenjeno kaznivo dejanje pa je sicer zagroženih do 15 let zapora.

Tožilstvo: Dokazi so dovoljeni in ustrezni

Tožilka Dobrinova se z zagovornikom obtoženega včeraj ni strinjala. Opozorila je na sodbo vrhovnega sodišča, ki dokazuje, da je prostovoljna izjava policiji, ki ni podana na pobudo ali zahtevo organov odkrivanja, dovoljen dokaz in ustrezna podlaga za pridobivanje drugih veljavnih dokazov. Prav ta primer pa je vrhovno sodišče tudi že obravnavalo, vendar je dokončno odločanje prepustilo sodnemu senatu na glavni obravnavi, kar pa je po mnenju obrambe prepozno.

Blaž Kujundžič je sicer Škofjeločanom dobro znan. Pred desetimi leti je kot predsednik občinske SDS kandidiral za župana, a je na to mesto z največ glasovi volilcev prišel zdaj že nekdanji župan Igor Draksler. Po tem političnem porazu lokalne politike ni zapustil – pred dvema letoma je kandidiral za občinskega svetnika na listi SMC.

Aktualni škofjeloški župan Miha Ješe se je po nesreči najprej zdravil v ljubljanskem kliničnem centru, od tam pa so ga odpustili v domačo oskrbo, od koder je nekaj časa županoval. Preiskovanje motivov za napad je prepustil policiji in sodstvu, sam pa se je, kot je dejal, osredotočil na svoje naloge na občini, kjer naj bi še naprej delal kot doslej – v duhu pravičnosti do vseh in v duhu dviga kakovosti življenja občanov.