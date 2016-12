Selfiji Helen Mirren

Kaj se zgodi, če 71-letna gospa odpre svoj račun na instagramu? Če je to vitezinja Helen Mirren, v hipu postane uspešnica. A za to je zaslužna predvsem ona, saj je v dveh tednih, odkar ima odprt račun, objavila nekaj zabavnih in predvsem samoironičnih selfijev, na katerih denimo nakupuje ovijalni papir za darila, ko se vozi s tramvajem v New Orleansu in ko si na glavo povezne prevelik klobuk. Ker so jo letos pri Guardianu razglasili za eno najlepše oblečenih dam, starejših od 50 let, z veseljem objavlja tudi fotografije svojih oprav, posnela je recimo selfi v obleki dolce & gabbana pred novoletno jelko. To, da je Helen Mirren elegantna, je opaziti ob njenem vsakokratnem sprehodu po rdeči preprogi, a od letos je tudi glasna zagovornica pojavljanja v javnosti brez šminke, še posebno, odkar so jo v vsej njeni naravni lepoti fotografirali za letošnji Pirellijev koledar. Verjetno je tudi zato na svojem instagramu takoj objavila fotografijo iz frizerskega salona z dopisom, da zelo uživa v novem sušilniku. Seveda ni naključje, da je igralka račun na instagramu odprla prav sedaj, tik pred premiero svojega filma z zvezdniško zasedbo Skrita lepota. A ne glede na to je Helen Mirren ena redkih, ki so jasno in glasno povedali, kaj si mislijo o iztekajočem se letu. V petek je v oddaji Graham Norton Show v slogu novoletnega nagovora kraljice Elizabete (z vlogo katere si je prislužila oskarja) dejala, da »se lahko v tem času praznovanja ozremo v leto 2016, ki se izteka, ter ugotovimo, da je bilo velik kup dreka«. Razlogov za to ugotovitev je verjetno več kot dovolj.