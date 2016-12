Na pobočjih Oplenca, pravijo mu tudi srce Srbije, so že od davnine pridelovali odlična vina, zato je logično, da so ob vznožju hriba, na katerem si je zgradil cerkev z grobnico za srbsko dinastijo kralj Aleksandar I. Karađorđević, leta 1930 zgradili za tiste čase zelo moderno in odlično opremljeno vinsko klet. Ta je še vedno priljubljena turistična točka, med trgatvijo pa se v vas pripelje več sto gostov, tudi iz Slovenije.

Najstarejša in najdragocenejša klet na Balkanu

Opevane kraljeve vinograde, ki so bili desetletja zanemarjeni, so obnovili leta 2004. Že tri leta kasneje se je vinska klet predstavila s prvo steklenico, leta 2011 pa so vina iz kraljevih vinogradov na tekmovanju že osvojila šest zlatih medalj in postala prvak kakovosti v srbski regiji. Kot so povedali predstavniki omenjene kleti, gre za izredno ekskluzivna vina, saj se za izdelavo vina uporablja le 60 odstotkov celotne trgatve grozdja. Tako proizvedejo od 15.000 do 20.000 litrov vina na leto, izključno iz grozdja sauvignon blanc iz lastnega vinograda. Nekoč je kraljeva družina posedovala nekaj več kot 40 hektarjev grozdja, danes jih obdelujejo dobrih dvanajst.

Kraljeva klet, ki so jo zgradili leta 1931 in danes velja za najstarejšo in najdragocenejšo klet na Balkanu, je bila takrat ena najmodernejših kleti v Evropi. Da je bila ponos nekdanje Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kasneje tudi Jugoslavije, govori bogata zbirka sodov, ki so jih v dar prejeli tudi iz slovenskih vinorodnih dežel. Častno mesto so dobili denimo vinski sodi s Ptuja in iz Ormoža, klet pa krasijo tudi sodi še iz časov že omenjene kraljevine. Najprivlačnejši del kleti se skriva na globini 12 metrov, kjer so shranjena arhivska vina, ki so jih pridelali sami kralji. Kraljeva vina hranijo pri temperaturi, ki ne presega 12 stopinj Celzija. Kot zanimivost: vinska klet je tudi prva stavba v Srbiji, ki je bila opremljena z dvigalom. Sicer pa je v kleti 280 steklenic, ki so bile napolnjene med letoma 1931 do 1957 in bi danes na dražbah po svetu dosegle milijonske vrednosti. Ocenjujejo, da bi lahko na dražbi posamezna steklenica dosegla izklicno ceno 30.000 evrov, kar pa se ne bo zgodilo, saj je kralj Aleksander prepovedal prodajo vin, ker morajo ta ostati za zgodovino. So pa pred časom kljub vsemu odprli eno od steklenic, hišni enolog pa je kljub starosti steklenice potrdil njeno visoko kakovost. Eno steklenico pa so podarili Naniju Poljancu in njegovemu muzeju v Rogaški Slatini.