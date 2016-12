Zadnja generacija corolle je oblikovno precej drugačna od predhodnih, sicer pa še vedno ostaja klasična štirivratna limuzina. To sedanjo generacijo corolle še najbolj tepe pri prodajnih statistikah, saj v našem koncu take limuzine v tem segmentu enostavno ne najdejo dovolj kupcev, kar ne zmanjšuje njenih prednosti. Avtomobil, ki meri v dolžino 4,62 metra, se namreč ponaša z zelo solidno prostornostjo, tudi potnika na zadnjih sedežih se bosta počutila dovolj udobno na krajših razdaljah. Svoje seveda doda še 452-litrski prtljažnik, ki je poleg prostornosti tudi dovolj enostavno dostopen, kar pri takih vrstah avtomobilov ni vedno pravilo.

Notranjost je sicer klasično japonska, a to ni nič slabega, tako dolgo opevani »plastični« občutki in materiali so že zdavnaj preteklost, je pa vse naravnano ravno na uporabnost. Oblikovnih presežkov v notranjosti ne boste našli, kar je po svoje tudi razumljivo. Voznik mora imeti vse pri roki, tukaj in takoj, kar še podčrta tudi dober položaj za volanom. Zunanjost je seveda že drugo poglavje, tukaj so Toyotini oblikovalci kljub corollini globalnosti vseeno šli korak naprej in avtomobil začrtali malce bolj na oglato, a s tem tudi precej prijaznejše očem in predvsem uporabnejše. In da, avtomobil je lahko tudi v tej obliki povsem sprejemljiv, nekateri bi celo rekli zanimiv. Posebej corollin zadek, ta je dovolj drugačen, da se ne utopi v poplavi sodobne pločevine.

Piko na i pa pritisne pri corolli tudi motor. Dizelski agregat, ki ga v tej obliki poznamo že nekaj časa in dejansko ni nikoli razočaral, je tudi v corolli kos svoji nalogi. 90 konjičev (66 kilovatov) je povsem dovolj, da se avtomobil lahko spremeni tudi v zmernega poskočneža, na avtocesti ne utruja, ampak dobro sodeluje z voznikom, še bolj sodelujeta na bencinski črpalki. Da, 1,4-litrski štirivaljnik se zna zadovoljiti tudi z vsega 4,5 litra na 100 kilometrov, kar je številka, ob kateri bi se marsikateri tekmec lahko malce zamislil.

Sem potem sodi še več kot solidna oprema, od samodejne klimatske naprave, zaslona na dotik, električno pomičnih šip, sredinskega naslona med sprednjima sedežema in menjalnika z obveznimi šestimi prestavami, do varnostnih dodatkov, ki so združeni v sistem TSS. Z njimi corolla vozniku še dodatno olajša delo, saj so tu na primer kamera za vzvratno vožnjo, opozorilo pred naletom od zadaj ali pa prepoznava prometnih znakov. Vse to voznik dobi za 20.500 evrov, kar pa je že številka, ob kateri boste verjetno zastrigli z ušesi. Tukaj se namreč tisto zlato povprečje žal konča. A zakaj in od kod taka cena, to je seveda že drugo vprašanje, ki pa ne zmanjšuje corollinega solidnega vtisa.