Domača predstavitev: Mitsubishi ASX – s plavutjo

Mitsubishi je v segmentu priljubljenih mehkih terencev prisoten z modelom ASX, ki je zdaj doživel nekaj manjših popravkov. Najbolj vidna je sprememba na sprednjem delu vozila, ki je zdaj dobilo malce drugačno masko s kromiranimi elementi in nekaterimi črno obarvanimi dodatki, odvisno od paketa opreme. Na strehi je zdaj nameščena antena v obliki plavuti morskega psa. Potniki bodo v notranjosti opazili drugačno oblazinjenje, posebno zadnja klop je zdaj bolj udobna, stopalke za upravljanje vozila pa so aluminijaste. Prav tako ima voznik zdaj na voljo lažje dosegljivo ročico za nastavitev višine sedeža. ASX ostaja na voljo z bencinskim in dizelskim 1,6-litrskim motorjem, prvi zmore 117 in drugi 114 konjičev (86 in 84 kilovatov), dizelska različica je seveda na voljo tudi s štirikolesnim pogonom, največ pri nas do zdaj prodanih modelov pa je imelo dvokolesni pogon in bencinski motor. Osnovna bencinska različica stane 18.190 evrov, s popustom 15.990, medtem ko dizelska stane od 24.490 (s popustom 21.990 evrov) dalje. S tem je rahlo prenovljeni avtomobil 1000 evrov dražji kot pred prenovo. az