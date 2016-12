V zadnjem času lahko pogosto zasledimo novice, ki napovedujejo, koliko vozil na električni pogon bodo do določenega leta predstavile znamke. Nekatere gredo celo tako daleč, da obljubljajo kar konkretno leto, od katerega bodo ponujale zgolj električna vozila. Pri Kii so se vsega skupaj lotili bolj previdno, bolj smotrno in za začetek napovedali, da bodo imeli do leta 2020 na cestah 11 baterijskih vozil. Takšnih ali drugačnih, hibridnih, priklopnih hibridnih ali izključno električnih. In eden od njih je tudi novinec niro.

V trenutnih razmerah na avtomobilskem trgu bi bilo kar malce nenavadno, če ta ne bi bil takšen ali drugačen športni terenec ali neke vrste križanec. In niro je natanko to, pri čemer se dimenzijsko uvršča med srednje velikega športnega terenca sportage in kombilimuzino cee'd. To pomeni, da je s 4,35 metra dolžine, 1,8 metra širine in 1,55 metra višine še vedno kompaktnih mer, ki mu ob primerni zasnovi potniške kabine omogočajo tudi, da je v notranjosti precej prostoren, pri Kii trdijo celo, da najbolj v razredu – čeprav ga je ob omenjenih merah težko uvrstiti v točno določenega, saj »plava« nekje vmes. Za primerjavo z majhnimi športnimi terenci je namreč približno decimeter predolg, za primerjavo s srednje velikimi pa decimeter prekratek. Je pa res, da je predvsem v zadnjem času ob poplavi športnih terencev teh tudi dimenzijsko toliko, da je vse skupaj težko »popredalčkati«, in se dobesedno »na vsaka dva centimetra« dolžine najde eden. Kakor koli, niro je za svojo dolžino dejansko zelo prostoren, enako pa velja tudi za prtljažnik, ki ima 427 litrov prostornine, kar so omogočili s tem, da so baterijski sklop namestili pod zadnje sedeže.

Za pogon nira skrbi kombinacija 1,6-litrskega bencinskega in električnega motorja, ki skupaj zagotavljata za 141 konjev (104 kilovate) moči, na cesto pa se prenaša prek 6-stopenjskega samodejnega menjalnika z dvojno sklopko. Vse skupaj obljublja kombinirano porabo pod štirimi litri bencina na 100 kilometrov, izkušnje pa nas učijo, da je prav pri hibridih realna številka lahko temu zelo blizu ali pa tudi zelo daleč, zato jo bomo lahko potrdili ali ovrgli šele po preizkusu. Pri niru je pohvalno tudi dejstvo, da ponuja tako rekoč vse možne najsodobnejše pripomočke, tako varnostne kot udobnostne, ter da se poleg atraktivne zunanjosti lahko pohvali tudi z zares kakovostnim in prijetnim voznikovim delovnim okoljem. Vse to pa ima tudi svojo ceno – niro stane najmanj 25.990 evrov. Ni ravno poceni, a ob upoštevanju vsega zapisanega tudi ni pretirano drago. mat