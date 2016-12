Bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev ste med 24 kandidati izbrali finaliste izbora za slovenski avto leta 2017. Zmagovalec bo znan sredi januarja, ko bo tudi žrebanje nagrad za glasovalce. Preden smo podelili točke, smo izločili tiste, ki niso izpolnili pogojev sodelovanja, da bo vsaj 25 avtov prodanih do 30. novembra, tako je izpadel tudi audi Q2 (prodali so jih le 16), ki bi se sicer uvrstil v finale. S pošiljanjem glasovnic in glasovanjem po spletu ste v finale poslali pisano druščino: tri avtomobile, ki sodijo v razred športnih terencev, enega, ki so sodi v srednji razred, in enega, ki kupce nagovarja v nižjem srednjem razredu. Če vsem omenjenim dodamo imena, so letošnji finalisti naslednji: peugeot 3008, alfa romeo giulia, volkswagen tiguan, renault megane in kia sportage, ki so v natančno takem vrstnem redu po zaslugi omenjenih glasov prejeli tudi prvi paket točk, po vrsti od prvega do zadnjega 6, 4, 3, 2 in 1 točko.

A tako kot vselej omenjene točke zajemajo šele osmino vseh možnih. Zdaj, ko vemo, kdo je ostal v boju za lovoriko, smo na potezi še člani vseh sodelujočih medijev, ki bomo še enkrat temeljito ocenili vsakega od njih in jih z enakim točkovnikom kot vi ovrednotili še sami. Točke, ki jih bo tja vsako od sedmih uredništev ali združenih uredništev medijev iz iste hiše prineslo v zapečatenih kuvertah, bomo razkrili na finalnem glasovanju sredi januarja prihodnje leto, skupni seštevek vseh pa bo dal končnega zmagovalca – slovenski avto leta 2017. Več podrobnosti, uvrstitve finalistov od drugega mesta dalje in argumentacijo glasovanja vsakega uredništva posebej si bo mogoče ogledati v oddaji Avtomobilnost na Televiziji Slovenija, seveda pa bomo o vsem skupaj izčrpno poročali tudi na teh straneh.

Ljubitelji avtomobilizma v sodelujočih medijih ste letos skupno poslali ali oddali po spletu 36.633 glasovnic, od tega bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika 7309, pri čemer znova veliko večino v pisni obliki na dopisnicah (po pošti ste poslali kar 42 odstotkov vseh glasovnic sodelujočih medijev oziroma 6698). Končni vrstni red pri naših bralcih je bil malce drugačen – največ glasov je prav tako prejela peterica finalistov, se pa z izjemo prvouvrščenega peugeota 3008 niti ena uvrstitev ni skladala s končnim skupnim vrstnim redom. Pri nas so si po vrsti namreč sledili peugeot 3008, volkswagen tiguan, renault megane, kia sportage in alfa romeo giulia. Smo se pa pri štetju glasov prepričali, da je pri nagradnem vprašanju velika večina napisala pravilen odgovor, ki se glasi: izbor za slovenski avto leta letos poteka petindvajsetič. Prav od odgovora, in seveda še bolj od sreče pri žrebu, je odvisno, ali lahko dobite katero od treh nagrad, ki jih bomo prav tako izžrebali na finalnem glasovanju: Petrolovo klubsko kartico z dobroimetjem 1500 evrov, Garminovo navigacijsko napravo z vgrajeno kamero driveassist 50 ali štiri pnevmatike nokian do velikosti 17 palcev.