Kakšen pa sploh je »popoln« božični film? Novinarka BBC-ja Natalie Haynes je prepričana, da mora vsebovati določene sestavine kot so petje kolednikov, prasketanje ognja iz kamina ter pitje čaja/jajčnega likerja/kuhanega vina pred njim, obisk družine … Božični filmi so za mnoge začetek prazničnega vzdušja oziroma pomagajo, da se vanj vživimo. In čeprav morda ni videti tako, je božični film, sploh takega, ki postane kultni, izjemno težko narediti. Ni dovolj, da se film odvija v božičnem času, ta mora biti namreč njegova osrednja točka. Haynesova pravi, da je v ospredju vsakega uspešnega božičnega filma želja (osrednjega) junaka filma po nečem skorajda nedosegljivem, vrhunec filma pa je zagotovo (božični) čudež.