Ni sledu za zlatniki

Skoraj leto dni za zapahi ni omehčalo lovca na izgubljene zaklade Tommyja Thompsona, ki še naprej skriva, kam je pospravil zlatnike z leta 1857 potopljene ladje, potem ko je spravil v promet na njej najdene zlate palice in sprožil vrsto tožb s strani financerjev njegove iskalne ekspedicije leta 1998. Parnik, poimenovan Central America, se je s 14 tonami zlata potopil v neurju na plovbi iz Paname proti New Yorku, smrt več kot 400 ljudi na njem pa je za kratek čas potisnila v ozadje njegovo izgubo, nato pa je ta izguba sprožila odmevno borzno krizo. Razbitine so našli leta 1988 in z robotsko podmornico rešili del zlatega tovora, za katerega so se pulile zavarovalnice, ki so v 19. stoletju izplačale odškodnino, Thompson pa je desetletje kasneje s posebej za reševanje preostanka potopljenega bogastva prirejenim plovilom poleg zlatih palic našel še 500 zlatnikov, zdaj vrednih okoli štiri milijone dolarjev. Zlate palice so najditelji spravili v promet z dobičkom, tega pa si je Thompson večinoma prisvojil in sprožil niz tožb, ki so jih vložili investitorji v ekspedicijo in njegovi sodelavci. Leta 2012 je poniknil v ilegalo, lani januarja pa so ga skupaj s prijateljico aretirali na Floridi ter pospremili v pripor, ki se mu je izmaknil v Ohiu. Thompson se je po prijetju skliceval na to, da se ne spomni, kam je spravil dragocene kovance, in po skoraj letu dni pripora ga je pred dnevi pred Algenonom Marbleyjem, okrožnim sodnikom v mestu Delaware v Ohiu, še vedno mučila amnezija. Ko ga je slednji ponovno poslal v pripor, je izrazil upanje, da bo lovca na zlato v tem božičnem času ujel čut obdarovanja in da bo prišel z besedo na dan ob prazniku treh ponižnih kraljev.