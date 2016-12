Tudi igralec in raper je pozornost vzbudil, ko so spletni svet obkrožili njegovi videi socialnega eksperimenta, v katerem sta s prijateljem Sheikhom Akbarjem na različne načine dokazovala nestrpnost do muslimanov. Med drugim sta snemala obnašanje mimoidočih na letališču v Dohi in na newyorških ulicah, ko najprej zahodnjaško, zatem pa muslimansko oblečeni Adam med brskanjem po žepu izgubi denarnico in mu jo v prvem primeru vsi prijazno poberejo, v drugem pa se nekateri želijo z njo okoristiti. Glede na to, da sta Adam in Sheikh predvsem zabavljača, ki poskušata s spletnimi objavami kaj zaslužiti, njunega eksperimenta družboslovci ne jemljejo resno, doživlja pa milijonske oglede. Da znata zavajati, sta – ne da bi to tudi priznala – menda dokazala s prvim tovrstnim videom, naslovljenim »Racial Profiling Experiment«, v katerem sta pokazala popolnoma indiferentnega newyorškega policista, ko v odročni ulici spremlja oster prepir med njima, oblečenima v jeans in majice, ko pa kasneje isto ponovita v muslimanskih oblačilih, nemudoma posreduje, ju postavi ob zid z dvignjenimi rokami, preišče in sprašuje po morebitnem orožju ali nožih. Newyorška policija je posnetek označila za zrežiran, ker uniforma policista z zakritim obrazom ni bila urejena po službenih pravilih, prav tako se po njenih trditvah nikoli ne bi znašel v prikazanem patruljiranju v zakotni ulici. Kakorkoli že, na to, da je v njunem eksperimentiranju zrno resnice, pa kaže sveži video, ki dokazano ni zrežiran. Posnet je na letalu ameriške družbe Delta Airlines pred poletom iz Londona v New York, z njega pa je posadka Adama in Sheikha odstranila, ker se je mladi vloger po mobilnem telefonu pogovarjal s svojo mamo v arabščini. Zaradi tega jezika so se nekateri potniki počutili neprijetno in se pritožili stevardesi, pilot pa je v skladu s pravili Delte, da prepreči vsakršno nelagodje med poletom, oba odslovil, tako da sta v ZDA poletela z drugo družbo. V zvezi z Delto so zabeležili že nekaj tovrstnih incidentov, a družba dosledno zavrača namige, da podlega islamofobiji.