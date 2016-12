(Župan F. Kangler je po telefonu nahrulil direktorico stanovanjskega sklada v Mariboru – prepis policijskih prisluhov, povzeto po Žurnal24.si.)

Dokler se sam ne spopadeš z vsemogočnim in razvejenim državnim aparatom pri iskanju drobnih državljanskih pravic, sploh ne veš, v kakšno močvirje si zaradi popolne nepredvidljivosti uradniško-pravnih odločitev stopil, da o časovnih dimenzijah reševanja pritožb ne izgubljamo besed. Zato veliko državljanov nekatere uradnike začne dojemati kot odtujeno skupino odločevalcev, ki skomignejo z rameni in priprejo oči, tako da se jim na obrazu pokaže nekam lokav in vljuden izraz, nepremičen, slep in gluh, kakršni postanejo obrazi samo po dolgoletnem delu v staromodni in trhli upravni službi, kjer se je diskretnost že zdavnaj izrodila v brezsrčnost, odločnost v strahopetnost in empatija v pravno črkobralstvo.

In medias res: Sergeja je ločena mati dveh hčerk, od katerih ena obiskuje srednjo in druga višjo šolo. Oktobra 2015 je na center za socialno delo (CSD) vložila vlogo za dodelitev državne štipendije za hčerki. CSD je v ugotovitvenem postopku preverjal sum obstoja zunajzakonske skupnosti in zmotno zaključil, da živi z Markom v taki skupnosti, zato je CSD v dohodke njene družine vštel tudi Markove dohodke in premoženje: denarna sredstva, stanovanje, zemljišče in osebni avto, čeprav Marko z obema dekletoma nima nikakršne pravne, premoženjske in čustvene povezave. Posledica takih odločitev CSD so bili manjši otroški dodatki in izguba državne štipendije njenih hčerk. Sergeja je zaposlena kot terenska prodajalka, z mesečnimi prihodki dobrih 700 evrov, vozi pa se s 14 let starim cliom. Enako vlogo je na CSD oddala tudi letos in le-ta jo je zavrnil z enakimi argumenti kot prejšnjo odločbo, ne da bi kdo kakorkoli preveril njen odnos s partnerjem (če sploh še obstaja) in vpliv tega odnosa na premoženjsko stanje njene družine oziroma njenih hčerk!? Poleg tega je CSD v premoženjsko stanje Sergejine družine vštel tudi alimente, ki jih za hčeri plačuje oče oziroma bivši mož. Kar je sicer prav, vendar pa lahko pridemo do sklepa, da imata Sergejini hčerki potem dejansko dva očeta, katerih prilivi se stekajo v proračun iste družine?

Vse to praktično pomeni, da če se na primer ministrica za delo in družino loči in dobi novega partnerja, s katerim si bo občasno krajšala dolge zimske večere in se bo celo začasno prijavil pri njej, se bodo po logiki uradnic na CSD-jih vsi njegovi prihranki kar avtomatično šteli v ministričin družinski proračun, s tem pa bo izgubila kakršnekoli državne pomoči za otroke. Mogoče se nam zdi ta primerjava neumestna glede na njen sedanji premoženjski status državne funkcionarke. Ampak politiki imajo kratko dobo trajanja in hitro lahko ostanejo na cesti. Tako kot mnogi državljani, ki vsak dan razmišljajo o tem, kako se jim bo uspelo prebiti skozi mesec in obenem še izšolati svoje otroke.

Sergeja se občasno druži z Markom, vendar to druženje ne izpolnjuje niti enega od pogojev, ki jih za skupno življenje določa zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in ki bi lahko opravičevali sklepanje CSD, da živita v zunajzakonski skupnosti: ima dve hčeri iz bivšega zakona, z Markom nimata skupnih otrok; ne odločata o nobenih skupnih zadevah, razen o tem, kdaj in kje se bosta srečala ter se kot moški in ženska za kratek čas posvetila drug drugemu. V to »odločanje« spada tudi to, da kdaj gresta na skupni dopust; za preživljanje družine nič ne prispevata skupaj v sorazmerju s svojimi možnostmi, ker ima Sergeja svojo družino (dve hčeri), Marko pa svojega otroka iz bivše zakonske zveze. Sergeja svoji hčerki finančno vzdržuje sama in od Marka ne dobi ne ona ne njeni hčerki nobenih finančnih sredstev – kar tudi ni njegova ne moralna ne zakonska dolžnost; nimata nobenega skupnega premoženja, zato tudi z njim ne razpolagata skupno in sporazumno. Nasprotno – vsak od njiju ima svoje premoženje in z njim sam upravlja.

V eni od sodb Višje sodišče v Ljubljani ugotavlja: »Za obstoj zunajzakonske skupnosti je potrebna tudi trdnejša ekonomska skupnost, to je skupnost, v kateri partnerja združujeta denarna sredstva v skupnem (družinskem) proračunu, v katerem odločata v skupnih družinskih zadevah.« V Sergejinem primeru prav zato ne gre za zunajzakonsko skupnost, ker med preostalimi elementi manjka v citirani sodbi opisano dejstvo: pri njunem druženju ne gre za trdnejšo ekonomsko skupnost – pravzaprav za nobeno ekonomsko skupnost, ker je njuno premoženje absolutno ločeno tako v posesti kot v skupnem upravljanju.

Zato je v takih in podobnih primerih, ko uradništvo odloča o naših usodah, treba ministrice in ministre poleg uradnih pritožb v okviru upravnega postopka »interpelirati« tudi z javnimi državljanskimi vprašanji. Ne zaradi kakšnih zvijačnih ali bog ne daj celo političnih diskreditacij. Ministrica za delo je ob nedavni interpelaciji dejala: »Namen interpelacije je očitno rušenje zaupanja državljanov v socialne ustanove in diskreditiranje mene kot ministrice.« Ne vemo, kakšnim ciljem so sledili poslanci, ampak ko državljani postavljajo ministrom javna vprašanja, je njihov namen opozarjanje na krepitev zaupanja v (socialne in druge) državne ustanove ter opozarjanje na nestrokovno in počasno odločanje uradnikov, kar lahko povzroča burne odmeve v javnosti. Zato se politiki morajo zavedati preprostega dejstva, da lahko izgubijo bitko z javnim mnenjem. In kar se tiče politike, je javno mnenje na koncu tisto, ki šteje. Predvsem pa se moramo vprašati, kaj počne v opisanem primeru pritožbeni organ v ministrstvu za delo in družino: pritožbo na odločbo CSD z dne 24. 11. 2015 je Sergeja na isti organ vložila 7. 12. 2015, danes pa se bližamo koncu leta 2016, odgovora pa še nobenega? Dne 3. 10. 2016 je vložila tudi pritožbo na letošnjo odločbo CSD in ni prepričana, ali je že prispela na ministrstvo. Pravnost države se odraža tudi v hitrosti postopkov. Mogoče bo ministrica odgovorila, da je pritožb preveč, uradnikov, ki jih rešujejo, pa premalo. Ampak to lahko pomeni tudi to, da se na prvi stopnji izdajajo nespametne, nepravne in neživljenjske odločbe, zato so zasuti s pritožbami, ki postajajo neobvladljive. Vemo, da ministri ne morejo posegati v neposredno odločanje v konkretnih upravnih zadevah, lahko pa svoje podrejene opozarjajo na generalne napake, na hitrost odločanja in promptno pospravljanje predalov. Prav ta počasnost in skladiščenje pritožb v zaprašenih uradniških predalih hudo vplivata tudi na Sergejino življenje in možnost preživljanja in šolanja dveh hčerk. V takih primerih ne gre za odločanje o kvadratnem metru zemlje, za katerega sta se sprla dva soseda, temveč za pomembne življenjske odločitve, ki morajo biti hitre, strokovne in zakonite. Življenje mnogih v tej državi ni ne lahko ne svobodno ne (ekonomsko) varno, vendar človek o njem lahko vsaj čudovito fantazira in pametno ter šegavo o njem pripoveduje – dokler ne trči ob zatohlost in prenapolnjene predale uradnikov. Zato se mora vsak minister do svojih uradnikov obnašati kot vsak dober mojster, ki je venomer nezadovoljen s svojim delom in delom svojih pomočnikov. Državljanov ne zanima, kaj ministri in njihovi uradniki pomenijo v tej družbi, temveč jih zanima to, kaj počnejo! Državljani imajo pogosto občutek, da se je ideja pravne države razcepila na sto in sto nepričakovanih, stranskih in mrtvih rokavov, da je država postala pravniška, in ne pravna, ter da se uradniško (pa tudi sodno) prepočasno odločanje (ali celo neodločanje) širi naprej in presega vsa pričakovanja, vse mere in potrebe. Gotovo bi Sergeja veliko rajši imela boljšo plačo in ji ne bi bilo treba izgubljati dostojanstva pred državnimi uradniki, ki jo implicitno celo obtožujejo, da pred njimi skriva »razkošno« življenje svoje družine. Zato morajo ministri vsak dan in vsak mesec zahtevati, da se postopki ne samo pravno, temveč tudi življenjsko in predvsem hitreje rešujejo. Storite to! Pa ne zato, ker je enostavno, pač pa zato, ker je zahtevno in naporno. Življenje pa je zahtevno prav zato, ker od nas zahteva mnoge vsakodnevne odločitve in ne dopušča skrivanja za pravnimi floskulami in izgovori, da se ne da ničesar narediti.

Se še kdo spomni enega od ministrov za okolje, ki je v sms-ju županu Cerkelj (via državna sekretarka) potarnal: »Mislim, da tam še dolgo ne bo tekla voda. In jaz itak nič ne morem, ker ne obvladam ministrstva.« (?!) Neko drugo ministrstvo ne ve, kaj storiti v zvezi z večkrat preplačanimi žilnimi opornicami in umetnimi kolki, tretje ministrstvo ne ve, kako dokončati postopek za rušenje sušilnice sadja nad Portorožem, ki je že mnogo let sploh ne opazi, četrto ministrstvo… Sedenje na izvršilnih političnih položajih ne pomeni vstopa v raj, kjer vsakega čaka 70 devic. Ne, to pomeni vstop v savano, kjer so pogoji preživetja pogosto kruti in kjer čaka mnogo običajnih nevarnosti ter tudi hijen. Stati inu obstati pa pomeni tudi odločati, in ne samo jamrati zaradi političnih diskreditacij, ki so politiki pač imanentne. Če želiš, da se kaj spremeni, moraš stvari včasih vzeti v svoje roke in udariti po mizi. Tudi tako, kot je s sicer grobimi besedami zarobantil nekdanji mariborski župan Kangler.