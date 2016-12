Letalom, zloženim kot avtomobili v italijanskih zasebnih parkirnih garažah, kjer je treba za »izvlek« tesno zaparkiranega avtomobila iz ozadja premakniti kakšnih deset avtomobilov pred njim, se posveča kakih sto mehanikov. Ki pa začuda na obrazih nimajo tistega zaskrbljenega pogleda, tako znanega iz avtomehanične delavnice. Tistega, ki lastniku avtomobila sporoča: tole, gospod, pa ne bo poceni. Morda tudi zato, ker v tej delavnici ni nič poceni…

V hangarju 3 se bohoti airbus 320, s svojimi skoraj 36 metri čez krila in dobrimi 37 metri v dolžino. Lastnik ga je pripeljal, da bi vgradili nekatere ojačitve in opravili nekaj modifikacij. »Nismo klasičen servis. Ko lastnik pripelje letalo, ve, kaj je z njim narobe oziroma kaj želi, da z njim naredimo. Navsezadnje se za praktično vsak posel potegujemo na razpisih,« pravi Milan Šubic, vodja operativnega vzdrževanja letal pri Adrii Tehniki. Roki za dokončanje servisov so kar napeti. »Ko letalo stoji, ne prinaša denarja,« je jasen Šubic. Kar je za Adrio Tehniko dobiček, je za letalske družbe izguba. Tako se vrti letalski svet. Zato redna vzdrževanja letal – tako imenovano linijsko vzdrževanje, ki se opravi na letališču – potekajo ponoči, ko letala večinoma ne letijo. Prav tako opravijo ponoči temeljite preglede na 36 do 48 ur naleta, za večje preglede – tako imenovani »A check«, ki pride na vrsto po 600 urah naleta – pa je treba letalo začasno prizemljiti. Napake, ki se pojavijo med letom in jih zabeleži računalnik ali zapiše pilot v tehnično knjigo, odpravljajo seveda sproti. Letalska industrija je zagotovo najbolj nadzorovana industrija.

Babilon žic in cevi Drobovje airbusa, gospoda častitljive starosti, je izpraznjeno. Kakšnih 30 let ima, reče s spoštovanjem v glasu Milan Šubic. Zato mu, airbusu, ne gre zameriti nekaj starostnih težav, kot so razpoke na ojačitvah in kakšna zaplata rje. Da bi mehaniki vse to videli in preverili, je treba letalo najprej izprazniti. Obloge s sten, ki potnike varujejo pred zunanjim mrazom na kakšnih 10 kilometrih višine. Sedeže, ki bodo mogoče dobili novo prevleko, morda pa le čiščenje. Talne panelne plošče. Stropne obloge… Pod nogami zeva luknja, v njej pa babilon žic in cevi. V zadnjem delu trupa mehaniki zamenjujejo ojačitve. Gre za kovinske profile, na oko nič kaj tehnološko zapletene. »Tole pa lahko izdelate kar v delavnici, a ne?« vprašam vodjo vsega tehničnega severno od pristajalno-vzletne steze največjega slovenskega letališča. »Ne, ničesar ne smemo izdelati tukaj. Niti vijaka, niti zakovice, še manj kakšnega večjega elementa,« pojasni Šubic. Vsak del, ki je vgrajen v letalo, mora namreč imeti certifikat, certifikat pa pridobijo proizvajalci vsakega posameznega dela. Certifikat morajo imeti celo panelne plošče na tleh, po katerih hodijo potniki in ki nesramno spominjajo na iverko, znano iz bližnjih srečanj s pohištvom iz Ikee. A le spominjajo, saj gre za kompozitni material. »Danes vse v letalski industriji teži k temu, da bi bili vsi deli čim lažji. Zato imajo materiali manjšo gostoto in so tanjši. Ne le v notranjosti letala,« pravi Šubic. Proizvajalci tanjšajo vse: kolesa, komponente motorjev, krmilnega sistema… Lažje letalo namreč pomeni manjšo porabo goriva, s tem pa manjši strošek za gorivo in manjše dajatve za obremenjevanje okolja. Malce jim gredo sicer navzkriž vse težji potniki. Ko se znebijo kilograma z zamenjavo materiala, se poveča povprečna teža potnikov. Zaradi tega rigoroznega certificiranja tukaj mojster ne more poslati vajenca v Merkur, Bauhaus, Obi in kar je še tehničnih trgovin in železnin po karkoli. Kot rečeno: gre za najbolj nadzirano industrijo. Prostora za improvizacijo ni. Čeprav… Vsak sposoben »jaz-vzdržujem-svoj-avto-sam« lastnik avtomobila s trohico samospoštovanja pozna širok srebrn lepilni trak, ki lahko v nuji drži skupaj karoserijo namesto vara. No, tak podoben trak imajo tudi letalski mehaniki, le da se imenuje high speed tape. Gre za samolepljiv tanek aluminijast trak na prav takšnem kolutu, kot se valja v vsaki drugi garaži. »Lahko se vam zdi smešno, a to velja za 'uradno popravilo' na letalu,« pravi Šubic. Ko je leta 1991 kot kolateralna žrtev osamosvojitvene vojne »padel« tudi hangar Adrie in v njem parkiran – takrat skoraj nov – airbus 320, je ta visokotehnološki selotejp odigral vlogo rešitelja. Prav z njim so prelepili luknje v trupu letala, ki je nato odletelo na servis v Francijo, razkrije skrivnost servisiranja vojne škode Milan Šubic.

Cev pod pritiskom Drug mehanik s prenosnim ultrazvokom medtem pregleduje konstrukcijo, iščoč morebitne razpoke. Še tako drobna razpoka na letalu je lahko – ja, tudi usodna. Navsezadnje je letalo več kot polovico svoje življenjske dobe potujoča aluminijasta posoda pod pritiskom. Da lahko letimo brez kisikovih mask, je pritisk v kabini približno takšen kot na nadmorski višini 3000 metrov, kar pomeni – po domače – pol atmosfere večji pritisk, kot je zunanji. Vso to razliko v pritisku »prenaša« trup, ta pa je nič več in nič manj kot aluminijasta cev, debela le 1 do 1,5 milimetra. Nekoliko debelejša je pločevina okoli vrat in oken – do 5 milimetrov. »Iščemo predvsem razpoke na mestih kovičenja,« pravi Šubic, seveda pa dobijo dolžno pozornost vsi kovinski deli ogrodja. Razpoka bi se namreč ob raztezanju in krčenju trupa kaj hitro razlezla. Takrat ne bi pomagal niti high speed tape… Delo mehanikov in inženirjev je zato toliko bolj odgovorno. Seveda lahko nekatere napake odpravijo po pristanku letala, obstajajo pa tudi napake, ki so lahko usodne. Letalo v zraku ne more zaviti na odstavni pas in poklicati pomoči… Tako so med rednim pregledom airbusa v sosednjem hangarju našli razpoke na okvirju vetrobranskega stekla. Precej zoprnega in zamudnega opravila so se morali lotiti mehaniki. Zaradi narave vgradnje okna v pilotski kabini so jo morali povsem izprazniti. V njej ni bilo ne merilnikov, ne komand, ne sedežev… ničesar, kar bi spominjalo na delovno mesto, o katerem sanja veliko mladih. Nato so razstavili okvir, da bi iz njega vzeli steklo. Razstaviti okvir pomeni odstraniti vse zakovice in vse vijake. Divjanje s fleksarico ne pride v poštev, navsezadnje je treba paziti na steklo. In vijakov in zakovic ni malo. Ko je razstavljanje končano, se lotijo novega okvirja, ki ne pride v enem kosu, zato vajo ponovijo v obratnem vrstnem redu: dele okvirja navrtajo na vseh pravih mestih, vstavijo miljavžent zakovic in vijakov, vstavijo steklo…

Pomlajevanje pnevmatik Kolesa na letalu so posebne zveri. Sicer eden najmanj uporabljenih elementov, uporaben le pri vzletu in pristanku, a zato eden bolj obremenjenih. Ko se kolesa pri pristanku dotaknejo steze, so praktično v mirovanju (nekoliko jih zavrti le zračni tok), steza pod njimi pa se »premika« s hitrostjo približno 240 do 260 kilometrov na uro. Nič kaj prijeten šok. »Največji problem pristajalnih koles je njihova obraba, a dokler so le obrabljene, in ne poškodovane, jih lahko obnavljamo,« pravi Šubic in kaže na informativno tablo v vulkanizerski delavnici – rečeno nekoliko profano – na kateri so prikazane poškodbe na pnevmatiki, ki zanjo pomenijo konec življenjske poti. Če so poškodbe na airbusovi velikanki premera 1,2 metra in širine 20 col manjše oziroma je le obrabljena, ji nalijejo nov profil. Vsako »pomlajevanje« skrbno zabeležijo in je odtisnjeno tudi na gumi. Pnevmatika prenese 16 gumijastih operacij, nato jo čaka pokoj. Za letala ne velja zimsko pravilo 4 x 4 x 4, torej 4 mesece na 4 kolesih in s profilom najmanj 4 milimetre. »Letalo uporablja kolesa samo za vožnjo po stezi, smer vožnje in hitrost pa pilot upravlja z letalskimi motorji. Prav tako večino zaviranja opravi z motorjem, tako da je res vseeno, kakšen profil ima pnevmatika,« pojasni Šubic. Še bolj podrobno kot pnevmatiki se posvetijo platiščem. Platišče glavnih pristajalnih koles airbusa je sestavljeno iz dveh polovic premera 16 col (približno 40 centrimetrov). Medtem ko se vaš vulkanizer feltnam ne posveča prav veliko, so pri Adrii precej bolj – pozorni. Platišča pregledajo z dvema metodama: z metodo vrtinčnih tokov (med posvečenimi v preiskave materialov brez porušitve znano tudi kot EDDY current) in s penetracijsko metodo, pri kateri preiskovani kos zalijejo z zelo viskozno tekočino, ki steče tudi v najmanjšo razpoko, ta pa se nato pokaže na ultrazvoku. Nihče si namreč ne želi, da bi med vzletom ali pristankom razneslo pnevmatiko ali bog ne daj platišče… Prav tako kot si nihče ne želi v filmih najpogosteje prikazane napake (če odštejemo kače, ki padajo iz predala za prtljago): okvare motorja. Motor je najbolj dragocen del letala; tudi ko je letalo zrelo za razrez, ima njegov motor še vedno neko vrednost. Kot celota ali kot vir rezervnih delov. Vsak motor mora sicer na odpad, ko pridela določeno število ciklov – za cikel se štejeta zagon motorja in vzlet. Samo zagon motorja ne šteje, sicer bi bil motor »pokojninsko obremenjen« z vsakim testom. Veliko dela pri pregledu motorja opravijo s pomočjo endoskopa, nekatere dele pa je treba preprosto razstaviti in pregledati. Verjetno najbolj rigoroznemu pregledu so izpostavljene lopatice motorja – vsaka je vredna 28.000 evrov. Od 22 pa do 44 jih je v vsakem motorju, odvisno od velikosti, vse pa so izdelane iz titana, ki je precej lažji od jekla, predvsem pa trdnejši. Vsaka lopatica je oštevilčena, saj z njeno maso mehaniki nekoliko manipulirajo, tako da je motor uravnotežen. Podoben učinek, kot ga na avtomobilskih kolesih dosežejo z drobnimi utežmi, tukaj dosežejo z brušenjem lopatic. Če bi jih po servisu vstavili v napačne reže, bi motor izgubil uravnoteženost. In če se zaradi neuravnoteženosti vaš pralni stroj ob centrifugiranju sprehodi po pralnici ali kopalnici ali kuhinji (odvisno od premoženjskega stanja in okusa za notranje oblikovanje oziroma pomanjkanja le-tega), potem si ni težko predstavljati, kaj se zgodi z neuravnoteženim motorjem, ki je na krila obešen z dvema nosilcema.

Neverjetna rast industrije Letalska industrija je ena izmed najhitreje rastočih industrij na svetu. Ne le da družbe iz leta v leto prepeljejo več potnikov – letos po podatkih mednarodnega združenja letalske industrije IATA za 5,9 odstotka več kot leto prej, ko so letalske družbe prepeljale 3,4 milijarde potnikov – in da proizvajalci zaradi tega prodajo več letal, družbe, specializirane za vzdrževanje, pa se utapljajo v delu. Po nekaterih ocenah bo industrija vzdrževanja letal v naslednjih desetih letih zrasla za 50 odstotkov. Rast, ki je primerljiva z rastjo avtomobilske industrije v začetku množične motorizacije. Ne da bi ga izzval s tem podatkom, tudi Milan Šubic, alfa in omega vsega, kar se dogaja pod streho hangarjev, reče: »Pravzaprav je to poklic prihodnosti. Do leta 2020 – to pa je tako rekoč za vogalom – bo na svetu manjkalo pol milijona letalskih mehanikov, tako veliko je povpraševanje.« V nasprotju z akademskimi predvidevanji, kako se bo gibalo povpraševanje po posameznih poklicih, je tale logika z mehaniki v bistvu najbolj preprosta matematika: več letal plus več naletenih ur je enako več letal v delavnicah. Več letal v delavnicah pa – to ni ravno vrhunska znanstvena ugotovitev – potrebuje več mehanikov. A zanimivo: zanimanja med slovensko mladežjo ni, zato je med 100 mehaniki kar 45 pogodbenikov iz tujine. Na prosta delovna mesta se ne prijavijo. Plača morda res ni vrhunska, a mehanik pridobi po usposabljanju EASA (evropska agencija za varnost zračnega prometa) licenco, ki velja po vsem svetu. Misel »Sky is the limit« dobi v tem poklicu povsem nov pomen… Verjetno najbolj verodostojno povzame vsebino posla mehanikov njihov šef, ko pojasni, da v okviru vzdrževanja letal tudi veliko barvajo notranjost. »Vsak vidi notranjost,« pravi. In res, večina si mnenje o vzdrževanosti letala ustvari ob pogledu na sveže prebarvane panele na milimetru aluminjastega plašča, ob pogledu na nov tapison na kompozitnih ploščah nad žicami, po katerih se ukazi pretakajo na motor, in ob pogledu na obrabljene ali obnovljene sedeže. Lišp je tisto, kar šteje. Ne zamenjana ojačitev v repu letala. Ali morda vetrnica na trupu.