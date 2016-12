Po navedbah zunanjega ministra mednarodno priznane libijske vlade narodne enotnosti Taherja Siala sta ugrabitelja želela razglasiti tudi ustanovitev Moamerju Gadafiju naklonjene stranke, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Iz posnetkov malteške nacionalne televizije je bilo razvidno, kako je eden od njiju na vratih letala v rokah držal staro libijsko zastavo, ki so jo uporabljali v Gadafijevem času. Pilot letala Ali Milad pa je medtem za eno od libijskih televizij povedal, da sta bila ugrabitelja oborožena z granatami in pištolami.

Prva poročila so kazala, da je letalo ugrabila zgolj ena oseba, tuje agencije pa so kasneje poročale o dveh, ki sta grozila z razstrelitvijo letala. Informacije je medijem sporočil malteški premier, ki je govoril z enim od potnikov. Ugrabitelja sta po poročanju Reutersa izpustila vse potnike in člane posadke, letalo pa sta zapustila tudi sama. Kakšne so bile njune zahteve, še vedno ni jasno.

Letalo notranjega leta, ki je bilo na poti iz libijskega Sebha v Tripoli, je nato pristalo na Malti, kakšnih 500 kilometrov severno od libijske obale. Ugrabitelja sta sedemčlanski posadki zagrozila z ročno granato. Na letalu je bilo še 111 potnikov, med katerimi je bilo 82 moških, 28 žensk in en dojenček.

Po poročanju Reutersa je eden od njiju posadki povedal, da je pripadnik nekdanjega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija, časnik Times of Malta pa piše, da sta bila pripravljena z letala izpustiti vse potnike (ne pa tudi sedemčlanske posadke), če bi ugodili njunim zahtevam.