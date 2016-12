Že tako je jasno, da so športniki najhitreje pokvarljiva komercialna roba, a Mazejeva ob pomoči svojega zaščitnika posebej skrbi za to, da ima vse manj navijačev. Še ko je tekmovala, je bila s smučarsko zvezo vedno na bojni nogi zaradi finančnih zahtev, potem se je preselila v Italijo in vmes grozila, da bo nastopila za kakšno drugo državo, če ne bodo izpolnili njenih pogojev. Zadnjič smo lahko brali, da bo imela stalno bivališče v Švici, kjer so, kot vemo, davki nižji kot pri nas. Zdaj sta se z Massijem osramotila še z novimi zahtevami za poslovilno tekmo. A zveza se tokrat ni dala zmesti. V bistvu so odigrali hinavsko in Mazejevi niso popuščali. Nekoč, ko so jo potrebovali, so jo bogato plačevali. Zdaj so ponosni na Ilko Štuhec, na brate Prevc, na Filipa Flisarja, na Žana Kranjca in na Ano Drev in verjetno ste opazili, nihče od njih ne postavlja posebnih finančnih zahtev.