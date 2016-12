Rudar iz Velenja je v jesenskem delu nogometnega prvenstva deloval po sistemu toplo-hladno. Če je za vodilni dvojec Maribor in Olimpijo predstavljal (pre)visoko oviro, je naivno izgubil v četrtfinalu pokala z drugoligaško Krko in izpadel.

Na stadionu Ob jezeru so se rošade zgodile že pred začetkom sezone, ko so v klub vstopili poslovni partnerji iz Srbije, ki se ukvarjajo s športnimi stavami in igrami na srečo. Predsednika Rudarja Mitjo Kamenika je zamenjal Gašper Škarja, na klopi pa je priložnost dobil srbski trener Slobodan Krčmarević, a je še pred zimo zapustil Velenje. Nasledil ga je pomočnik Branko Čavić, do začetka spomladanskega dela pa ni izključeno, da bodo knapi predstavili novega trenerja.

Po 21 tekmah je Rudar osvojil 25 točk, kar je zadostovalo za uvrstitev na sedmo mesto, a Velenjčane od četrtourvščene Gorice loči le ena zmaga. Rudar je imel doslej preglavice predvsem na domačem igrišču, kjer je zbral vsega dve zmagi, kar ga je stalo višjo uvrstitev. Jeseni se je v napadu razigral Dominik Glavina, ki je skupaj z Luko Zahovićem z desetimi dosežnimi goli prvi strelec lige. Glavina je v povprečju dosegel zadetek na vsaki drugi tekmi, v okvir vrat je skupaj sprožil devetnajst strelov, ni pa zbral nobene asistence. Hrvaški napadalec se je med drugim spustil v največ dvobojev s tekmeci (348) in jih dobil 112, poleg tega je največkrat (uspešno) preigraval, kljub vsemu pa so v podjetju Instat Football izračunali, da je bil najkoristnejši igralec Rudarja John Mary z indeksom 239.

Med opaznejšimi velenjskimi nogometaši je Bojan Vručina, ki je zbral največ ključnih podaj (20), Stjepan Babić pa je podobno kot Mateo Muzek največkrat uspešno podajal žogo. Sodniki v korist Rudarja niso dosodili nobene enajstmetrovke, medtem ko sta se vratarja Matej Radan in Borivoje Ristić petkrat soočila z izzivom najstrožje kazni. Rudar je 16 od 27 doseženih golov dosegel iz izdelanih akcij, štiri iz protinapadov in sedem iz prekinitev. V zelo podobnem vrstnem redu jih je tudi prejemal.

V jutrišnji številki Dnevnika bomo predstavili statistične podatke šestouvrščenega Kopra, okoli katerega se je jeseni vrtelo največ aferaških zgodb. Usoda obalnega prvoligaša medtem še vedno ni natančno znana.