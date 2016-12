Alpsko smučanje v številkah

Moški slalom v Madonni di Campiglio: 1. Kristoffersen (Nor) 1:33,93, 2. Hirscher (Avs) + 0,33, 3. Gross + 1,35, 4. Mölgg (oba Ita) + 1,45, 5. Myhrer (Šve) + 1,53, 6. Yule (Švi) + 1,56, 7. Pinturault (Fra) + 1,83, 8. Yuasa (Jap) + 2,04, 9. Thaler (Avs) + 2,05, 10. Schwarz (Avs) + 2,07, 28. Kranjec + 4,11, 34. Hadalin (oba Slo), svetovni pokal – slalom (po 3 tekmah): 1. Hirscher 260, 2. Kristoffersen 200, 3. Mölgg 146, 4. Matt (Avs) 144, 5. Gros 105, 46. Kranjec 3, skupno (po 12 tekmah): Hirscher 633, 2. Kristoffersen in Jansrud (Nor) po 382, 4. Pinturault 349, 5. Faivre (Fra) 270, 21. Kranjec 123, 25. Kline 111, 100. Čater (vsi Slo) 10.