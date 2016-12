3.

Vlada je sprejela tudi predlog spremembe zakonodaje, s katerim bi upokojencem s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa zagotovila zvišanje najnižjih pokojnin na 500 evrov na mesec. Zagotovila je tudi najnižje zneske za zavarovance, ki imajo 37 (470 evrov), 38 (480 evrov) in 39 let (490 evrov) pokojninske dobe brez dokupa. Napovedane spremembe bodo po izračunih vlade razveselile 33.000 upokojencev, od tega 31.800, ki so upokojeni starostno, in 1200, ki so upokojeni invalidsko. Predvidene finančne posledice ocenjujejo na okoli 7,38 milijona evrov na leto. Denar bo po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak zagotovljen s prerazporeditvami znotraj finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ureditev bo začela veljati s 1. julijem 2017.