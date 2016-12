Ne le v slovenskih, tudi v nekaterih lekarnah čez mejo so slovenski bolniki po naših informacijah zaman iskali zdravilo imuran, ki je med drugim namenjeno zdravljenju kroničnih vnetnih črevesnih bolezni in revmatoloških težav. Zdravila naj bi trenutno primanjkovalo na vsem evropskem trgu, ali je bolnikom še na voljo, pa naj bi bilo odvisno od zalog v posamezni državi oziroma regiji.

Bolniki dolgo brez jasnih informacij

Imuran je v Sloveniji letos jemalo 1420 ljudi, kažejo podatki zdravstvene blagajne. Kot smo že poročali, so v Sloveniji pri koncu tudi zaloge nadomestnega zdravila azafalk z enako učinkovino in v enaki jakosti 50 miligramov, na voljo pa je 75- in 100-miligramski azafalk. Pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so v sredo pojasnili, da je 50-miligramskega azafalka le še za nekaj dni. Preverjali so možnosti interventnega uvoza oziroma preskrbe z imuranom in azafalkom v tuji ovojnini. Bolnikom, ki bi imeli težave pri dostopu do zdravil, so ob tem svetovali, naj se čim prej obrnejo na svoje zdravnike. A vsaj del njihovih zdravnikov z zadnjim dogajanjem ni bil seznanjen, pripovedujejo bolniki.

Precej zmede naj bi bilo tudi v nekaterih lekarnah. Zadnje zaloge imurana naj bi bolniki, ne da bi jih kdo jasno obvestil, kaj se dogaja z njihovimi zdravili in kako naj ravnajo, v zadnjih tednih iskali po vsej Sloveniji. Nekateri so še dobili kakšno škatlo, drugi so po posvetu s svojimi zdravniki dobili nadomestno zdravilo. Kot je pokazala izkušnja našega bralca z Gorenjskega, o kateri smo poročali v včerajšnji številki Dnevnika, so lahko posamezni bolniki za nekaj časa ostali celo brez zdravila.