Na zunanjem ministrstvu (MZZ) so ponovili interni razpis za tri od dvanajstih novembra objavljenih veleposlaniških mest: za veleposlanika v Avstriji, v Ruski federaciji in v Belgiji. Za druga mesta je po naših informacijah vlada prejšnji teden že potrdila kandidate, ki jih je predlagal zunanji minister Karl Erjavec. Zdaj je pred njimi predstavitev pred parlamentarnim odborom za zunanjo politiko, končna potrditev v obliki podpisa ukaza o imenovanju pa pripada predsedniku republike. A pri tem ni pričakovati težav, saj se zunanji minister s predsednikom Borutom Pahorjem o kandidatih predhodno posvetuje.

Diplomate vznemirja predvsem Vidovičevo imenovanje

V tujino odhaja celotna najožja Erjavčeva ekipa: obe državni sekretarki in generalni sekretar na zunanjem ministrstvu. Darja Bavdaž Kuret naj bi prevzela vodenje stalnega predstavništva pri OZN v New Yorku, Sanja Štiglic se odpravlja na veleposlaniško mesto v Haag, Stanislavu Vidoviču pa se nasmiha veleposlaniški položaj v Washingtonu. Zlasti Vidovičevo imenovanje nekatere diplomate močno vznemirja. Poudarjajo, da mesto veleposlanika v ZDA praviloma pripada oziroma bi moralo pripasti osebi, ki ima najbolj bogate diplomatske (in politične) izkušnje in ki je bila v preteklosti imenovana že na več pomembnih veleposlaniških mest… Vidovič pa je bil doslej le en mandat veleposlanik v Bratislavi. Sedanji generalni sekretar MZZ je sicer ustanovni član Cerarjeve SMC, pa tudi dolgoletni prijatelj in nekdanji sošolec predsednika republike Pahorja.

Kot smo napovedali že pred mesecem dni, bo eno od pomembnih mest v tujini pripadlo tudi nekdanjemu veleposlaniku v Pragi in Beogradu, zdaj pa vodji sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje Francu Butu. Odhaja za vodjo diplomatsko-konzularnega predstavništva v Berlinu. V tujino se po naših informacijah za štiri leta seli tudi Butov nadrejeni, generalni direktor direktorata za gospodarsko diplomacijo Robert Kokalj. Cerarjeva ministrska ekipa naj bi ga potrdila za veleposlanika v Budimpešti. Spomnimo, da je Kokalja prva Janševa vlada ob koncu svojega mandata imenovala za veleposlanika v Rusiji, vendar pa ruskega agremaja ni dobil. V času Pahorjeve vlade je nato odšel za veleposlanika v Egipt.