Po kopici neuradnih informacij, ki so krožile okrog drugega tira – od tega, kakšen sploh bo, tovorni ali potniški in tovorni, koliko bo stal, kakšna bosta finančna konstrukcija in model financiranja – se je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič vendarle odločil in včeraj položil karte na mizo. K temu ga je zavezovala tudi na interpelaciji dana obljuba, da bo do konca leta sestavil finančno konstrukcijo. Drugi tir bo potniško-tovorni, kot je bilo predvideno že od začetka, stal pa bo slabo milijardo evrov. V znesek ni vključen DDV, saj ga bo po načelu omejene davčne obveznosti mogoče močno znižati. Pri projektu bo skoraj zagotovo sodelovala Madžarska, a dogovori z Madžari še potekajo.

Luka Koper ni na voljo Tako še ni jasno, kaj Madžari zahtevajo v zameno za finančni vložek, a minister Gašperšič je zatrdil, da med pogoji zagotovo ne bo lastniškega deleža v Luki Koper: »Madžarski smo že povedali, da delež v Luki Koper ni na voljo, tukaj smo omejeni tudi s sprejeto strategijo upravljanja kapitalskih naložb.« Skoraj zagotovo pa bodo Madžari glede na svoj vložek, tega bo okvirno 200 milijonov evrov, pridobili sorazmeren delež v projektnem podjetju 2TDK. »Tako bomo projektu zagotovili mednarodno razsežnost in povečali možnost črpanja evropskih sredstev, infrastrukturi pa bomo zagotovili pomembno zaledje za logistične tokove,« je rekel Gašperšič. Madžari so tako ključni člen tudi pri modelu financiranja projekta desetletja; kar 40 odstotkov vrednosti naj bi financirali iz neposrednih kapitalskih vložkov v podjetje 2TDK (zakon, ki bo konkretiziral in razjasnil pogoje delovanja in pristojnosti projektnega podjetja 2TDK, bo sprejet do konca januarja). Vlada je včeraj odobrila 20-milijonski vložek, še dodatnih 200 milijonov evrov je za projekt drugega tira rezerviranih v proračunu. Preostanek, torej še enkrat toliko, naj bi zagotovili Madžari. Približno 25 odstotkov sredstev naj bi pridobili iz različnih nepovratnih evropskih virov. Že do 7. februarja se bodo na ministrstvu za infrastrukturo prijavili na razpis CEF (instrument za povezovanje Evrope), pozneje pa se bodo na ministrstvu potegovali za dodatna sredstva na drugih razpisih. »Znotraj naših kohezijskih ovojnic bomo pridobili približno 100 milijonov, na drugih razpisih pa še 100 do 150 milijonov evrov,« je ocenil Gašperšič. »Situacija glede zrelosti projekta je zdaj bistveno drugačna, kot je bila, ko smo se prvič prijavljali za evropska sredstva,« je še omenil minister. Kot je znano, se je Slovenija lani prvič potegovala za sredstva na razpisu CEF, a neuspešno, saj je evropska komisija presodila, da je projekt premalo konkretiziran. Tedaj ni bila jasna niti finančna konstrukcija, na ministrstvu so predvidevali, da bi drugi tir gradil neznani zasebni parter.