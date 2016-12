Zdravniška zbornica Slovenije je na evropsko komisijo vložila pritožbo zoper Slovenijo zaradi dodeljevanja državne pomoči nekaterim javnim zdravstvenim zavodom. V zbornici so prepričani, da večina javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji prejema javna sredstva, ki presegajo nadomestilo za storitve splošnega gospodarskega pomena. Za to skupino storitev, kamor spadajo tako javne kot zasebne zdravstvene storitve, se namreč uporablja celoten konkurenčni okvir prava EU, ki med drugim vključuje tudi načelo prepovedi omejevanja konkurence in prepovedi državnih pomoči. Po njihovem gre za nedovoljeno financiranje in čezmerno nadomestilo javnim zavodom, kar koncesionarje kot njihove konkurente spravlja v slabši položaj.

»Dejstvo je, da javni zavodi in koncesionarji ne prejemajo enakega plačila za izvajanje istovrstnih zdravstvenih storitev. Javni zavodi poleg neposrednega plačila storitev iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejemajo še različna plačila za naložbe iz državnega oziroma občinskih proračunov, poleg tega pa jim je zagotovljena tudi neodplačana uporaba nepremičnin in opreme, ki je v javni lasti,« je razloge za pritožbo pojasnil generalni sekretar zdravniške zbornice Brane Dobnikar. »Sodu je izbil dno predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, saj javne zavode postavlja v še bolj privilegiran položaj,« je prepričan Dobnikar. Zakonski predlog koncesije časovno zamejuje na največ 30 let, zaostruje pa tudi pogoje za njihovo podeljevanje.

Na ministrstvu za zdravje in ministrstvu za finance pritožbe za zdaj ne komentirajo. Pojasnili so le, da morajo z odgovorom, ki ga pripravljajo, najprej seznaniti evropsko komisijo. To bodo storili do 12. januarja. V zdravniški zbornici od evropske komisije pričakujejo, da bo podala zavezujočo razlago, pod katerimi pogoji je financiranje javne zdravstvene službe v Sloveniji skladno z evropskim pravom. Razlagi pa bo morala, so prepričani v zbornici, slediti še celovita reforma, ki bo privedla do reorganizacije zdravstva.