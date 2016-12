Potem ko je državna volilna komisija zavrnila vseh dvanajst pritožb opozicije zaradi domnevnih prevar na parlamentarnih volitvah pred dvanajstimi dnevi, na katerih je vladajoča VMRO DPMNE Nikole Gruevskega dobila 51 sedežev, opozicijska SDSM pa 49, je upravno sodišče odločilo, da je dovolj indicev, da je v vasi Tearce prišlo do nepravilnosti, in sklenilo, da morajo tam volitve ponoviti.

Ali ponovitev volitev na volišču številka 2011 lahko kaj spremeni pri končnem izidu volitev glede na to, da je tam vpisanih samo 714 volilcev? Teoretično da. Toda pogoj je, da bi SDSM osvojila najmanj 304 glasove več od VMRO DPMNE (pred slabimi štirinajstimi dnevi je bila SDSM skromnejša za štiri glasove), kar pomeni, da bi pravzaprav vsi volilci albanske, romske in turške nacionalnosti namesto svojim nacionalnim strankam dali glas opozicijskim socialistom Zorana Zaeva. To je skoraj nemogoče, a upanje umira zadnje. Obenem bi morala biti volilna udeležba visoka, pri čemer bi morala večina podpornikov Gruevskega ostati doma. Gruevski je napovedal, da se njegova stranka v tej volilni enoti ne bo ukvarjala s ponovljenimi volitvami. A so njegovi aktivisti včeraj že začeli obiskovati volilce, saj so očitno ocenili, da se to izplača, dokler obstaja teoretična možnost, da SDSM dobi, VMRO pa izgubi en poslanski sedež in da stranki obtičita v patu (50:50). Če SDSM zmaga, a ne dobi dovolj glasov za poslanski sedež, ji bo ostala tolažilna nagrada; da so bili njeni očitki o nepravilnosti volitev upravičeni in da je bila demokracija v Makedoniji znova poražena. sz