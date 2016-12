Kaj imajo skupnega Johnny Depp, Tom Cruise, Robert Downey Jr., Brad Pitt, Patrick Dempsey, George Clooney in letošnji najbolj seksi moški na svetu Dwayne Johnson - The Rock? Vsi so slavni in vsi so se podvrgli lepotnim posegom. Morebiti so zato še vedno tako čedni, čeprav so vsi po vrsti v zrelih srednjih letih. Hollywoodski šarmerji se očitno starajo tako kot njihove ženske kolegice – s pomočjo lepotnih posegov.

Trenutno naj bi bil najpogostejši uporabnik lepotnih posegov Brad Pitt. Odkar se ločuje, je po pisanju ameriških tabloidov od znotraj mrtev, na zunaj pa plastičen, kot bi hotel v svojem življenju obdržati vsaj mladost, če že ne more družine. Brazgotine ob ušesih naj bi dokazovale, da si je dal malce poravnati kožo na obrazu. Kar pa sploh ni prvič, da je javnost posumila na lepotne posege Brada Pitta. Ko se je januarja letos pokazal na podelitvi zlatih globusov, so vsi osupnili, saj je bil 52-letnik videti mlajši kot njegov 36-letni soigralec Ryan Gosling. Na medmrežju so tedaj zakrožile šale, da je Pitt v resnici živi Benjamin Button, lik, ki ga je igral leta 2009 in se je staral tako, da je bil vedno mlajši. Igralec ni nikoli priznal, da bi imel lepotne popravke, temveč naj bi se staral naravno.