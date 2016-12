In zakaj bi božič sploh moral biti bel? Ali bi bil kaj bolj božičen, ali je res sneg tisti, ki doda nekaj idilike, mistike temu večeru oziroma dnevu? Ali pa je to samo neki ostanek kolektivnega spomina ali pa spomina na pripovedovanje naših staršev, kakšni so bili božični dnevi v njihovi mladosti? Najbrž tudi ne vsi z debelo snežno odejo in mrazom, da je škripalo pod nogami, s tisto lepo, mrzlo in suho zimo s snegom, ko nas kljub nizki temperaturi niti ne zebe prav posebno. Res pa je, da je snega zadnja desetletja manj in da, pa ne samo okoli novega leta, večkrat ostanemo »na suhem«. Sicer pa, kaj bi govorili na pamet, poglejmo nekaj podatkov za Maribor in Ljubljano.

Najprej se moramo seveda dogovoriti, kaj sploh pomeni, da je božič (ali kateri koli drugi dan) bel. Ali zadostuje le en centimeter beline? Ki je morda popoldne ni več? Najbrž s tem ne bi bili zadovoljni. Če mene vprašate, tudi nekaj centimetrov debela snežna odeja ne odtehta naših (vaših) pričakovanj, saj gre res le za belo obarvano naravo, ki pa ne omogoča niti sankanja, kaj šele kaj drugega. Le kakšnega žalostnega snežaka lahko naredimo, če je sneg pravi.

No, če nekako štejemo za bel božič vse tiste, ko je bilo vsaj tam okoli 5 cm snega, je bilo to v zadnjih 25 letih sedemkrat. Bil sem velikodušen in upošteval tudi leto 2005, ko je sneg zapadel 26. decembra, ampak takrat zima res ni skoparila z njim. V Ljubljani ga je zapadlo 40 cm, v Mariboru pa 35! Podobno debelo snežno odejo smo imeli tudi leta 1994, ko ga je bilo v Ljubljani do okoli 33, v Mariboru pa kar do 55 cm! Zapadel je že 21. decembra, nato je snežilo še naslednji dan. A veselje ni trajalo dolgo, sneg je zdržal le do zadnjega decembrskega dne. Sicer pa je bil božič bel še v letih od 1993 do 1996, 1998 in 1999, 2001, 2003 ter, pogojno, leta 2005. V preostalih 18 letih je bilo kopno ali pa je bilo ponekod snega le za vzorec. Za slab vzorec!

Od leta 1966, se pravi v zadnjih 50 letih, je bil v Ljubljani sneg za božič 16-krat. Torej le dobra tretjina vseh! Zakaj potem predstava, da naj bi bila konec decembra Slovenija – ali bolje rečeno notranjost Slovenije – prekrita s snežno odejo? V zadnjih desetih letih smo si snega za božič le želeli, saj ga ni bilo. Želje bodo najbrž ostale še naprej, prav veliko možnosti za uresničitev naših želja pa, realno gledano, nimamo.