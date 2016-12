Igor Šimenc je slovenski javnosti znan po politični aferi med njim in Pavlom Ruparjem zaradi spornega kupovanja 46. glasu za vlado Janeza Drnovška. Nase je opozoril tudi z lažno diplomo, s katero je sedel na stolčku generalnega sekretarja Slovenskih železnic, kjer naj bi v prostore uprave celo namestil prisluškovalne naprave. V zadnjem času pa se je kranjsko sodišče trudilo, da bi ga povabili na predobravnavni narok zaradi obtožbe, po kateri mu grozi do pet let zapora. Grozil naj bi namreč uradni osebi pri rubežu premoženja zaradi dolgov njegovega sina. Ker ga novembra ni bilo na sodišče in je predložil neustrezno opravičilo, se je sodnica Marjeta Dvornik odločila za prisilni privod, za kar je zadolžena Policijska uprava Kranj.

Igor Šimenc se je torej včeraj zjutraj v spremstvu policistov znašel na sodišču: »Ni šlo za prisilni privod, sam sem se javil na policiji in prišel na sodišče. Ne izmikam se postopku,« je dejal pred dvorano 121, kjer ga je čakala sodnica Marjeta Dvornik, ki pa naroka ni mogla začeti. Tokrat ne zaradi izmikanja obtoženega, ampak zaradi površnosti kranjskega sodišča. Obtoženčeva odvetnica Darja Roblek namreč ni dobila vabila na obravnavo.