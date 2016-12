Trenutno se nam zdi zanimiva panoga energija, z nafto in plinom, saj se je cena nafte močno popravila, temu pa bi morali slediti dobički. Obenem so delnice iz dejavnosti močno povezane z gibanjem cen nafte, pri čemer menimo, da bo cena nafte nadaljevala pot proti 60 dolarjem na sodček. Tudi investicijska dejavnost naftnih podjetij bi se morala zaradi trenutnih ravni cen nafte popraviti, kar je dobra novica za podjetja, ki oskrbujejo naftna podjetja. Višje obrestne mere in zahtevani donosi pa bi morali tudi bančno okolje nekoliko izboljšati, zato se morda lahko priložnost išče tudi v finančni panogi. Res pa je, da so tu cene že precej poskočile, zato se bo treba osredotočiti bolj na korekcije kot na vstopne točke.

Na domačem borznem trgu kakšne velike zgodbe, ki bi poganjala vlagatelje, žal ni na vidiku. V ospredju zanimanja vlagateljev pa bodo vsaj v prvi polovici prihodnjega leta spet dividende. Za slovenski trg je bilo zadnja leta značilno, da je bila dividendna donosnost nadpovprečna in privlačna, kar utegne veljati tudi v prihodnjem letu. Pričakujemo okoli 4,5- do 5-odstotni dividendni donos z vidika trenutne ravni indeksa. Velja omeniti, da je Krka dala signal, da se bo kljub nižjemu dobičku dividenda za letošnjo leto še zvišala, kar je dobra novica. Pri tej strategiji (torej pri kupovanju delnic z dobrim dividendnim donosom) pa je treba biti previden oziroma je treba strategijo pravilno razumeti. Gre za dolgoročno strategijo, ki se lahko le dolgoročno obrestuje. Kupovanje takih delnic tik pred izplačilom visoke dividende pa se ne obnese, saj se slednje pogosto na trgih, po datumu upravičenosti do dividende, kompenzira s padcem cene delnice. Iskati je treba podjetja, pri katerih je dividenda vzdržna oziroma je njena rast podprta s stabilnim denarnim tokom, s pravo poslovno strategijo in zdravo bilanco.

Nekatera domača podjetja so že objavila svoje poslovne načrte za leto 2017. Petrol naj bi ustvaril 74,7 milijona evrov dobička in naj bi nadaljeval z zmerno, a predvidljivo rastjo dobička. Telekom Slovenije naj bi ustvaril 41,3 milijona evrov dobička, kar je v skladu z našimi pričakovanji. Pozitivno pa je presenetila Luka Koper. Za prihodnje leto je napovedala 215 milijonov prihodkov in 47,5 milijona evrov dobička. Skratka posamezne delnice nas bodo morda v letu 2017 razveseljevale z dodatno rastjo, pri čemer imata Petrol in Luka Koper že zdaj multiplikator dobička pod 10-kratnikom, kar deluje nizko oziroma poceni.