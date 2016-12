Sam imam kot svetnik in kot občan kar nekaj izkušenj z župani, tudi poznam jih kar nekaj, našega pa še posebej. In povem vam, da so razlike res velike. Nekateri župani so vzeli svojo funkcijo prekleto zares, delajo poln delovni čas, delajo vse dneve, vrtajo in delujejo v korist občine na vse mogoče načine. Zelo malo je verjetno, da se bo kdo lotil takega župana in ga skušal spodnesti.

So pa tudi župani, ki opravljajo svojo funkcijo ljubiteljsko, saj imajo svojo osnovno službo nekje drugje, zunaj svoje občine, preostanek časa pa nekako namenijo najnujnejšim opravilom in seveda protokolarnim obveznostim. Običajno se taki župani obdajo z zanesljivo koalicijo svetnikov, ki imajo svoje znane in nagrajene obveznosti, med katere spada tudi predvidljivo glasovanje na sejah občinskega sveta. Taki župani so znani tudi po svoji dolgoživosti, nekoliko manj pa po velikih dosežkih, razen tistih v narekovajih. Vsaka podobnost z mojim županom je lahko zgolj slučajna.

In še moj zaključek: županom, ki jim je na prvem mestu korist vseh občanov in delujejo na demokratičen način (ki je, priznam, velikokrat zelo naporen), se odpoklic ne more zgoditi, prej nasprotno – občani bodo svojega župana zaščitili pred včasih nerazsodnimi odločitvami državne politike. Tistim županom pa, ki so se prišli igrat v občine politiko po sistemu naši in vaši, pa se (morda) zdaj vseeno vsaj malo tresejo hlače. Ne morem se tudi znebiti občutka, da nekatere stranke razmišljajo o županih kot o svečkah na torti (primerjava je zelo zanimiva predvsem zaradi torte); govorijo, da imajo toliko in toliko županov in občin, namesto da bi se zavedali, da izvolijo občani župana za začasno delo v dobro vseh in ne samo strank, katerih član je župan. Ker se tega ne zavedajo, je logičen tudi veto v državnem svetu.

Srečko Knafelc, občinski svetnik, Velike Lašče