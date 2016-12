Ustroj JLA in naše TO sem dobro poznal. Nikjer, prav nikjer, vsaj v enotah TO Ljubljanske pokrajine, nisem naletel na take malverzacije, kot jih omenja avtor prispevka. V enotah TO smo poveljevali v slovenščini. Nihče, ne tako ozmerjana Udba ne obveščevalne službe nekdanje JLA, mi ni zaradi tega skrivil lasu. Tudi drugod me ni nihče preganjal, čeprav sem imel dolg jezik. Končal sem lahko vse šole, ki sem si jih zastavil za svoj življenjski cilj, in imel tako kot vsi drugi državljani SFRJ prost in brezplačen dostop do zdravnika.

Celo več, v naši krajevni skupnosti Prule smo v tem času s samoprispevkom zgradili trgovino, prizidek k šoli in igrišče, zdravstveni dom, dvorano in vrtec. V Ljubljani je bilo v tem času s samoprispevkom zgrajenih 26 osnovnih šol, okrog 40 vrtcev, devet domov za starejše občane, Cankarjev dom. Po vojni je bilo zgrajenih tudi sedem novih cerkva, samo na območju Ljubljane. Povedati sem hotel le, da nikjer nisem pri tem našel kratenja človekovih pravic in govora, kakršnega omenja dr. Areh. Presenetilo pa me je, da je nekatere človekove pravice pogrešala celo prof. dr. Verica Trstenjakova, ki je v pogovoru z novinarko Vesno Milek povedala, da je šele na Norveškem spoznala, kakšno kratenje pravic je videla v nekdanji državi.

Takole ji bom odgovoril. Dopuščam možnost, da je bil kdo tudi prizadet in postal žrtev nerazumevanja, preganjanja zaradi drugačnih razmišljanj in podobnega. Vendar ta čas smo tudi pridno gradili in obnavljali deželo, porušeno po uničujoči vojni, ki je pretila izbrisati ves slovenski narod. Obnavljali smo, ker smo imeli to deželo radi. Zanjo smo tudi pridno delali, sicer osamosvojitev leta 1991 ne bi uspela. Imeli smo kaj osamosvojiti. Odlične jeklarne, avtoceste, tekstilno industrijo, tovarne avtomobilov, razvito lesno industrijo, tovarne zdravil, Iskro, TAM, Luko… Tu so se skrivale milijarde, o katerih govorijo v oddaji. In po osamosvojitvi. Po nekaterih virih je v davčnih oazah izginilo 70 milijard evrov. Tja bi kazalo uperiti ostro pero in poiskati tiste mojstre, ki so jih tja odnesli. Vendar se bojim, da jih kljub svoji pronicljivosti ne boste iskali. Prepričan sem, da bi med njimi našli precej imen tistih, ki so vas spodbujali k pisanju o groznih časih komunistične diktature.

Menim, da je danes v samostojni državi kršenih mnogo več človekovih pravic kot tedaj. Kar v zavetišča za brezdomce poglejte, vprašajte v ZPM, RKS pa Karitas ali soseda, ki ne more otroka poslati na morje in mu privoščiti spodobnega dnevnega obroka. Lačna otroška usta, brezposelnost, revščina, prekarno zaposlovanje mladih, to štejem za hudo kršenje človekovih pravic. Današnjega »svobodnega, demokratičnega« zmerjanja vsevprek pa ne morem šteti za svobodo govora in demokracijo. To je stvar lepega vedenja in uglajenosti.

Aja, da ni bilo pralnega praška, cementa in kave. Da je bila inflacija. Kadar koli sem hotel, sem lahko skočil v Trst, si privoščil kapučino ali dva, prinesel čez mejo kavbojke, ploščice za kopalnico po ženini želji in pralni prašek ter se vrnil domov. In »ničvredne« dinarje so mi povsod menjali. Radi. S potnim listom nekdanje države sem šel kamor koli.

Trdno sem prepričan, da je prispevek nastal v krogih današnjih elit, lobijev vseh vrst in strankokracij, z namenom poveličevanja ponarejene zgodovine. Zato štejem prispevek dr. Areha za pisan ništrc na torti vseh petindvajsetih let neusmiljenega plenjenja imetja te države, ki je bilo ustvarjeno v tistem »grozovitem času«. V pomoč takemu stanju so nemočno sodstvo, korupcija na vseh ravneh, nemoč državnih institucij z nesposobnimi kadri v državnih službah. O človekovih pravicah največ govorijo tisti, ki so to državo oplenili in ponižali pred vso Evropo in svetom. Kako naj drugače razumem grožnjo evropske komisije o prihodu trojke k nam. Če bi imela Slovenija kot država vsaj malo ugleda, se to ne bi zgodilo. Krivca za tako stanje ni težko najti, samo upati si je treba. To pa je stvar vlade in parlamenta, pa tudi pronicljivega peresa, kot je vaše, dr. Areh.

Prispevek ne bi bil vreden besede, če ne bi bil njegov namen poučevati o »pravih resnicah in podobah« tiste državljane, ki življenja v nekdanji državi niso doživeli. Verjetno zato, da bi poudarili svoje prispevke k osamosvojitvi in očrnili neki čas, ki v celoti gotovo ni bil tak, kot je predstavljen v omenjenem prispevku. Škoda. Pa bi bilo prav in dobro. Veliko bi se lahko naučili iz dobrega prispevka.

Mag. Dušan Kaplan, Ljubljana