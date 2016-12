Zakonodajni pingpong, brisanje in dodajanje členov po meri vplivnih javnih uslužbencev je končan. Sindikati so se na pogajanjih uspeli pogoditi za amandmaje, ki so ministrstvu za javno upravo tik pred zdajci preprečili, da bi mariborskemu rektorju Igorju Tičarju, rednemu profesorju Davorinu Kračunu in še kateremu drugemu (pre)staremu javnemu uslužbencu omogočili vlečenje zaposlitve v nedogled.

Na sredinih pogajanjih s sindikati se je namreč vlada zavezala vnesti dva amandmaja v besedilo zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017. Spremenjeno besedilo zakona je državni zbor na včerajšnji izredni seji sprejel z 48 glasovi za in glasom proti.

Spremembe zakona bodo bistveno vplivale na nadaljnjo vodenje Univerze v Mariboru. Rektor Tičar in redni profesor ekonomsko-poslovne fakultete Kračun si bosta namreč smela podaljšati delovno razmerje le še do konca prihodnjega leta. Potem se bosta morala upokojiti.

V letu 2017 se bo zato nadaljevala kriza vodenja druge največje državne univerze. Zakonodajna določila bodo vplivala tudi na EPF, kjer rektor prav zaradi zapleta okoli nadaljnje zaposlitve in upokojitve na položaj dekana ni imenoval junija izvoljenega Kračuna. Fakulteto od oktobra vodi vršilka dolžnosti dekanka Lidija Hauptman.