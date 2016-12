Pametna rešitev je, da izberete konzolno mizico, ki so ozke in dolge in jih običajno postavimo ob steno na hodnik ali v dnevno sobo za odlaganje ali razstavljanje okrasnih predmetov. To sicer pomeni, da na obeh straneh takšne mize ne morete sedeti, ker je običajno preozka, je pa vzdolž dovolj prostora, da se obnjo posede manjša družina. Ob konzolni mizi lahko gostite tudi sorodnike in prijatelje, ko pridejo na obisk.

Zložljiva mizica

Če se vam barski stoli ne zdijo preveč udobni in stabilni in raje sedite na običajnih stolih za jedilnico, vam priporočamo zložljivo mizico. Tudi to namestimo ob steno in uporabljamo samo njen zgornji del, ko pa potrebujete večjo površino, dvignete še »zloženi« del. Takšne mize lahko kupimo v različnih modelih in dizajnih; lahko so tudi ovalne ali okrogle. Dobiti pa je mogoče tudi zložljive mizice v kompletu s stoli, ki jih nanje obesimo, zato so primerne za še tako majhne prostore.