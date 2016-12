Soda bikarbona in alkoholni kis

Čeprav sta tako soda kot kis zelo znani domači sredstvi za čiščenje, se raje izognite receptom za čistilna sredstva, ki vsebujejo obe sestavini. In to kljub številnim objavam, naj uporabljamo njuno mešanico. Soda bikarbona je bazična, kis pa je kisel; ko ju zmešamo, dobimo vodo in natrijev acetat, večinoma pa zgolj vodo. Kis povzroči, da se soda peni – če to mešanico shranimo v zaprti posodi, lahko eksplodira.