Tina Maze bo smučarsko kariero vendarle zaključila na domači Zlati lisici. Potem ko je še v petek kazalo, da po vseh zapletih, nesporazumih in ostri retoriki obe strani ne bosta dovolj hitro našli skupnega jezika, sta danes odvetnika Damijan Terpin in Barbara Kürner Čad potrdila načelni dogovor.

Tina Maze bo na Zlati lisici 7. in 8. januarja smučala v športnih oblačilih brez pokroviteljev SZS-ja, ti pa Mazejevi ne bodo prispevali dodatnih sredstev za nastop v Mariboru. Mazejeva bo lahko nastopila v dresu s svojimi pokrovitelji, Terpin pa je omenil tudi možnost nastopa v simboličnem dresu brez sponzorjev - nekako v slogu Švicarja Didierja Cücha.

Velika želja in veliko potrpljenja

»Potrebno je bilo veliko želje in potrpljenja, da smo dosegli dogovor. Če Tina ne bi vztrajala, da želi kariero končati na Pohorju, nam verjetno ne bi uspelo. A poudarjam, dosegli smo le dogovor glede nastopa na Zlati lisici, nič drugega. Tina se želi posloviti pred domačimi navijači in to kljub vsem slabim besedam na njen račun v zadnjem času,« je še komentiral Terpin.

Na vprašanje, s kakšno štartno številko bo Mazejeva nastopila, ni imel odgovora. »Trenutno ima številko 31 ali 32, a mi še vedno upamo, da bo na koncu vozila s precej boljšo štartno številko. Na športnem razsodišču v Lozani (CAS) imamo odprt postopek in po našem mnenju povsem legitimno zahtevo za boljšo številko, tako da bomo videli,« še pravi Terpin.