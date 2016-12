Ne gre drugače, kot da Ano Ivanović in Bastiana Schweinsteigerja razglasimo za športni par leta. Vsaj kar zadeva rumene medije, sta zmagovalca brez konkurence. Najprej so tabloidi pol leta ugibali, kdaj in kje se bosta poročila, od poroke dalje pa ugibajo samo še to, ali je srbska teniška igralka noseča. Tako so poleti ob njunem sprehodu po Madridu že objavili novico, da je Ana noseča, saj se je pred tem sklicevala na zdravstvene težave, na sprehodu pa je nosila belo-moder kombinezon, v katerem je bil viden zaobljen trebušček. Tako so vsaj videli srbski tabloidi.

Pozneje jeseni, ko je bil par končno poročen, so hrvaški mediji, predvsem RTL, podrobno analizirali, zakaj še nimata otrok. Izračunali so, da bi bila cena otroka previsoka, saj ima Ana sponzorske pogodbe, ki jo obvezujejo, da igra tenis do svojega tridesetega leta, sicer bi morala sponzorjem plačati milijonske odškodnine. Poleg tega bi na leto izgubila še tri milijone evrov in pol, kolikor zdaj dobi na leto od Adidasa, ko igra tenis, saj glede na dosmrtno pogodbo s športnimi opremljevalci za vsako leto, ko ne igra tenisa, dobi le 1,5 milijona evrov. Ergo: Anin otrok bi paru prinesel milijonske izgube.

Na sploh je Ana Ivanović tista teniška igralka, o kateri se več piše v tabloidih kot na športnih straneh. Ko je pred dnevi obiskala rodni Beograd, je bila novica dneva njena izpoved v oddaji 150 minut na Prvi televiziji, kjer je zanikala, da bi bila noseča. Priznala je, da vsakič, ko vidi tak naslov v časopisu, pomisli, da se je ponovno zredila. S soprogom menda ne govorita pogosto o razširitvi družine. Čeprav ima mož zdaj, ko je v nemilosti pri svojem delodajalcu Manchestru Unitedu, obilo časa za prijetne večerje z ženo. Pojavile so se celo govorice, da bo zdaj 32-letni Schweinsteiger ob koncu sezone končal kariero, torej bo imel za ženo še več časa. Kajti Ana je na srbski televiziji priznala, da je bila v svojem življenju pogosto osamljena: »Ljudje ne razumejo, da na koncu dneva, ne glede na to, ali zmagaš ali izgubiš, končaš sam v prazni hotelski sobi.«