Hrustljava solata z brstičnim ohrovtom in pršutom s prelivom iz agrumov seveda vsebuje brstični ohrtovt, ki ni najbolj priljubljena in nežna zelenjava. Ker pa je nariban na tanko, ni toplotno obdelan in se v tej solati druži s čudovitim pršutom in parmezanom ter odličnim, rahlo sladkim in osvežujočim prelivom, je ta brstični ohrovt najboljši in ga morate spustiti v vaše življenje.

Brstični ohrovt naribajte na mandolino ali pa uporabite multipraktik. Brstični ohrovt pred uporabo zelo dobro očistite, lahko pa ponovno splaknete tudi še naribanega.

Na vaši praznični mizi pa lahko zasije tudi katera koli druga solata. V nadaljevanju sledita še dva odlična praznična recepta.

PRAZNIČNA ZELJNA SOLATA Z BROKOLIJEM IN ARAŠIDOVIM PRELIVOM Sestavine: Sestavine za arašidov preliv: 2 žlici arašidovega masla, 2 žlici (jabolčnega) kisa, 1 žlica sojine omake, 1/4 žličke medu, 1 žlička (sezamovega) olja, približno 2 žlici vroče vode Ostale sestavine: 1 skodelica rdečega zelja, 350 g brokolijevih cvetk (svežih ali zamrznjenih), bel in/ali črn sezam za okras (neobvezno), 2 žlici arašidov, 3 vejice svežega peteršilja, 1 manjša šalotka, 2 žlici sušenih brusnic, olje, sol, poper Priprava: Najprej specite brokoli. Če uporabite zamrznjeni brokoli, ga splaknite pod toplo vodo in dobro odcedite. Svežega narežite na cvetke, pet minut namakajte v slani topli vodi, da ven izplava umazanija in morebitne živalice, ki se skrivajo med cvetki. Potem cvetke pazljivo poberite iz vode, splaknite pod vodo in dobro odcedite. Brokolijeve cvetke prenesite na pekač, posolite in popoprajte ter pokapajte z oljem, potem pa s čistimi rokami dobro premešajte. Pecite jih približno 20 minut v pečici, ogreti na 200°C, oziroma toliko časa, da se zmehča in rahlo obarva. Iz sestavin za preliv naredite kremast preliv. Dodajte toliko vode, da dobite gostejši, a tekoč preliv. Rdeče zelje narežite na tanke rezance. Šalotko narežite na tanke lističe, peteršilj pa natrgajte na večje listke. V večjo posodo stresite narezano zelje, dodajte brokoli, arašide, peteršilj, brusnice in šalotko in prelijte z večino preliva. Solato nežno premešajte, potem pa servirajte, okrasite še z nekaj listki peteršilja in sezamom, pokapajte s preostalim prelivom ter postrezite.