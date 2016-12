Dnevnikov bralec Boris Bertoncelj je ostal brez zdravila, ki mu je vrsto let pomagalo krotiti crohnovo bolezen. V bližnji lekarni so mu povedali, da njegovega zdravila imuran nimajo, prav tako ga nimajo v kateri od drugih lekarn na Gorenjskem, kjer živi. Nadomestnih zdravil ni dobil, nam je povedal naš sogovornik, tista, ki jih je imel doma, pa je že porabil.

Izkušnja našega bralca opozarja na pereče težave pri preskrbi bolnikov z nekaterimi izdelki, ki zavirajo delovanje imunskega sistema (tako imenovani imunosupresivi). Po trenutnih informacijah naj bi bilo zdravilo imuran, ki ga je letos po podatkih zdravstvene blagajne jemalo 1420 ljudi, v slovenski ovojnini znova na voljo šele marca 2017. Bolnikom, ki so ostali brez imurana, pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke za zdaj svetujejo, naj čim prej stopijo v stik s svojim zdravnikom.

Tako že več dni dni brez ustrezne terapije čaka na informacije, kdaj bodo zdravila zanj na voljo in kaj lahko stori. »Verjetno tega tudi v lekarni še niso vedeli,« domneva.

Kopnijo tudi zaloge nadomestnega zdravila

Ta bo preveril, ali jim lahko kot nadomestilo predpiše zdravilo azafalk, ki vsebuje enako učinkovino. »Če za bolnika to nadomestno zdravilo ni primerno, naj o tem čim prej obvesti javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke,« so sporočili. Bolnikom priporočajo, naj jim v tem primeru pišejo na elektronski naslov info@jazmp.si, lahko pa se jim oglasijo tudi na telefonsko številko 08 2000 500.

Tudi zaloge nadomestnega zdravila azafalk v enaki farmacevtski obliki kot imuran in jakosti 50 miligramov kopnijo (na voljo je še azafalk v jakosti 75 miligramov in 100 miligramov). Teh zdravil je le še za nekaj dni, so včeraj ugotovili pri agenciji za zdravila.