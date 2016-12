Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki pogrebne storitve z izjemo 24-urne dežurne službe v celoti prepušča prostemu trgu, bo presojalo ustavno sodišče. Državni svet je zahtevo vložil v torek na pobudo večine občin, nekaterih javnih pogrebnih podjetij, Zveze društev upokojencev in Zveze potrošnikov Slovenije. Hkrati so svetniki ustavno sodišče zaprosili za prednostno obravnavo zadeve in za začasno zadržanje izvajanja zakona, ki bi sicer v polnosti začel veljati čez leto dni.

Maratonci bodo postali resničnost Če ustavno sodišče liberalizacije pogrebne dejavnosti ne prepreči, se župan občine Velenje ter predsednik Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije Bojan Kontič boji, da bomo film Maratonci tečejo častni krog v nekaj mesecih oziroma letih gledali v živo. »To pomeni bitko za pokojnike in reklamno oglaševanje pogrebnih storitev. Pogrebne storitve preprosto niso tržna dejavnost, s katero bi zasebniki smeli služiti,« je poudaril. Da se je trgovanje s smrtjo že začelo, pa je opozoril župan občine Miklavž na Dravskem polju Leo Kremžar. »Ljudje so že začeli dobivati vprašalnike, kako želijo biti pokopani, kakšno cvetje bi si izbrali… Ponujajo jim tudi že posojila in varčevanje za plačilo pogreba vnaprej in nismo daleč od tega, da se bodo v domovih upokojencev in na intenzivnih oddelkih bolnišnic začeli pojavljati prospekti ponudnikov pogrebnih storitev. Trg pač deluje tako. Ne pozna ne pietete ne človeške stiske, temveč išče zaslužek,« je opozoril Kremžar.