»Na ministrstvu sem delala z vso močjo, zelo sem se trudila. Nalagali so mi najzahtevnejše naloge, pošiljali so me na primer na sestanke delovnih teles EU v Bruselj, in vedno sem bila nadpovprečno ocenjena,« je včeraj o svojem službovanju na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) povedala Nataša Vodušek.

Službo je izgubila sredi leta 2013, po tistem, ko je bila zaradi povzročitve prometne nesreče pravnomočno obsojena na enoletno zaporno kazen – kot je znano, je jeseni 2008 takratna veleposlanica v BiH z 1,75 promila alkohola v krvi v enem od sarajevskih križišč prevozila rdečo luč in hudo poškodovala pešca. Še vedno nezaposlena Voduškova bi zdaj prek sodišča rada dosegla vrnitev na MZZ. Na vprašanje sodnice Gordane Skočič, ali bi bilo po vsem, kar se je zgodilo, nadaljevanje sodelovanja z nekdanjim delodajalcem sploh mogoče, je brez pomisleka odgovorila pritrdilno.

Pet let brez pripomb

Skočičeva je na prvem sojenju že odločila, da je bila izredna odpoved Voduškovi nezakonita in izdana prepozno, po 30-dnevnem roku. Presodila je, da ji je delovno razmerje formalno prenehalo šele maja lani, ko je bila na sodišču zadnja obravnava, in da ji mora MZZ za to obdobje obračunati vse zapadle plače s prispevki. Ker pa je med njo in nekdanjim delodajalcem porušeno zaupanje, nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče, je ocenila, tako da je tožnici namesto tega prisodila denarno povračilo v višini 18.400 evrov bruto. Če k temu prištejemo še plače za nazaj (z izjemo časa, ki ga je prebila v zaporu), bi državo odpoved (brez zamudnih obresti) stala več kot 55.000 evrov.

Višji sodniki so sodbo razveljavili in Skočičevi naročili, naj ponovno preuči, ali je bila odpoved res prepozna, hkrati pa še dodatno razčisti okoliščine v zvezi z možnostjo nadaljevanja delovnega razmerja. MZZ slednjemu odločno nasprotuje, češ da diplomatsko delo lahko opravljajo le osebnostno primerni ljudje, vredni zaupanja, da delujejo v najboljšem interesu države. Voduškova je včeraj povedala, da je imela s sodelavci tudi še vseh pet let po prometni nesreči korektne odnose; v tem času se je zvrstilo pet šefov in vsi so ji dali nadpovprečno dobro oceno. Preden je morala na Ig, je bila namestnica vodje sektorja za vzhodno Evropo in srednjo Azijo, v sektorju so se zelo dobro razumeli in si pomagali. Čeprav so ji po nesreči in vrnitvi v Slovenijo izdali sklep o prepovedi dostopa do javnih podatkov, je še naprej nemoteno opravljala enako zahtevna dela kot prej. Ko je bila pozvana na prestajanje kazni, je bila na primer polno zaposlena s pripravo vrha Vzhodnega partnerstva v Vilni. Takrat je MZZ celo zaprosilo predsednika sodišča, naj do konca vrha odobri preložitev prestajanja zaporne kazni.