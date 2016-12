Nekdanji hrvaški predsednik Stipe Mesić je dokončno ostal brez plačanega urada nekdanjega predsednika. Ustavno sodišče je namreč zavrnilo njegovo pritožbo zoper zakon, s katerim je prejšnja vlada premierja Tihomirja Oreškovića časovno omejila financiranje njegovega urada in uporabo službenega vozila na obdobje do pet let po prenehanju funkcije. Ta rok pa je že pretekel.

Mesić se je na odločitev ustavnega sodišča odzval izredno ostro. Dejal je, da razsodba dokazuje, kako daleč da je Hrvaška od pravne države. Razsodba je »zmaga zagovornikov in protagonistov zgodovinskega revizionizma, oživljanja fašizma in njegovih idejnih zasnov, pridigarjev sovraštva in nestrpnosti«, je rekel. Trdi namreč, da je ukinitev plačevanja urada tudi poskus, da se ga utiša, ker da je oster kritik vračanja Hrvaške »v najtemnejše obdobje njene preteklosti«. Dodal pa je, da ostaja na voljo vsem, »ki se borijo za resnično demokratizacijo«.

Izjema v zakonu

Mesić je bil sploh edini nekdanji hrvaški voditelj, ki je imel urad nekdanjega predsednika. Prvi hrvaški predsednik Franjo Tuđman je namreč preminil, Mesićev naslednik Ivo Josipović pa po prenehanju funkcije lani januarja ni odprl svojega urada, saj je nadaljeval udejstvovanje v politiki. Bila pa je še ena posebnost: zakon je financiranje uradov nekdanjih predsednikov že prej omejil na pet let, a naredil izključno izjemo za Mesića in mu to pravico pustil do smrti.

Mesić je za urad, ki je bil v državni vili, od konca predsedovanja leta 2010 porabil nekaj več kot 100.000 evrov na leto, so poročali hrvaški mediji, ki se sklicujejo na uradne številke. Do spremembe zakona je imel urad pravico na državne stroške uporabljati do smrti in zaposlovati dve osebi, krili so stroške poti in administrativne stroške. Krili so tudi stroške njegovega varovanja, a to ugodnost bo obdržal še naprej.

Pobudo za spremembo zakona je dala stranka Most, rekoč, da ne vidi nobenih dosežkov nekdanjega predsednika in da bi lahko v času varčevanja denar bolje porabili ter ga namenili za vojne invalide. Mesić je kot nekdanji predsednik veliko potoval, doma so mu očitali predvsem številne poti v Azijo, med drugim v Belorusijo, Severno Korejo in Turkmenistan. Za poti ni nikomur odgovarjal oziroma mu jih ni bilo treba pojasnjevati. Odkar je sprememba zakona letos spomladi začela veljati, je Mesićev urad ostal odprt. Stroške delovanja je plačeval sam in se podal v sodni boj, ki je zdaj izgubljen.