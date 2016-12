Zlatarna Celje se je za nakup zemljišča na Bavarskem dvoru odločila, ker je v projektu gradnje stolpnice Severna vrata oziroma City Tower videla novo poslovno priložnost in izziv, je pojasnil vodja njihovega marketinga Jure Cekuta. Poudaril je tudi, da so priložnosti za nakup zemljišča na takšni lokaciji oziroma nakup kakovostnega in razvitega projekta, ki ima povrhu še gradbeno dovoljenje, redkost.

Kakšni natančno so načrti Zlatarne Celje s stolpnico na Bavarskem dvoru in kdaj predvidoma bi lahko začeli dela, Cekuta za zdaj še ni mogel povedati. Je pa ljubljanski župan Zoran Janković komentiral, da je predsednik uprave Zlatarne Celje Bojan Albreht napravil krasen posel, saj da je po njegovih informacijah Immorent, ki je skoraj desetletje načrtoval zgraditev omenjene stolpnice, zemljišče prodal po nizki ceni. Kakšna je bila cena, pri Immorentu niso želeli komentirati. Pojasnili so le, da so se za prodajo odločili zaradi strateških usmeritev matične družbe z Dunaja.

Z Jankovićem leta 2006 v mestni svet Albreht je že od leta 2006 Jankovićev sopotnik v mestni politiki. Kot mestni svetnik je Albreht član dveh ključnih mestnih odborov, in sicer odbora za finance ter odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, kjer je podpredsednik. Kot članu teh delovnih teles, ki obravnavajo zadeve iz pristojnosti mestnega sveta ter slednjemu lahko dajejo mnenja, predloge in tudi ponudijo v sprejem odloke, mu pripada sejnina v višini 64 evrov na sejo.

Družina Albreht še ujela lestvico sto najbogatejših Albreht je na pomembnih položajih tudi v podjetjih, ki jih obvladuje občina. Je predsednik nadzornega sveta družbe Gospodarsko razstavišče, ki je v skoraj 70-odstotni lasti občine. Je tudi namestnik predsednice nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana Jadranke Dakić, kjer poleg samega holdinga nadzira tudi štiri pomembna javna podjetja, to so Snaga, Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Vodovod-Kanalizacija. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je lani za delo v nadzornem svetu holdinga prejel 9420 evrov neto prejemkov. A sejnine v mestnih odborih in nadzornih svetih so za Albrehta praktično kaplja v morje, saj obvladuje poslovni imperij, v središču katerega je družinsko podjetje Zlatarna Celje, ki ima poslovalnice tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji in Bolgariji. Po podatkih revije Manager je poslovni imperij družine Albreht vreden 19 milijonov evrov, kar jih uvršča na 95. mesto lestvice najbogatejših Slovencev leta 2016. V primerjavi z lanskim letom je družina sicer na lestvici precej padla, saj je leto prej zasedala 76. mesto, a kljub temu se je ocenjena vrednost premoženja družine v enem letu povišala za 1,6 milijona evrov. Zlatarna Celje je od leta 2010 lastnica družbe Center Invest, ki se ukvarja s poslovanjem z nepremičninami. Kot direktor jo vodi ravno Albreht, ki je hkrati še 33-odstotni lastnik družbe Metra inženiring. Ta se ukvarja s proizvodnjo mikroračunalniških merilnih sistemov za elektronsko zaklepanje in pristopno kontrolo.