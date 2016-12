Ministrstvo za infrastrukturo je pred dnevi objavilo razpis za zbiranje ponudb za dolgoročni najem Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Za najem infrastrukture država zahteva 92.000 evrov mesečne najemnine. Na razpis se bo zagotovo prijavil dosedanji dolgoletni upravnik letališča, družba Aerodrom Maribor, v kateri se prav zdaj spreminja lastništvo. Lastnica, Delavska hranilnica, je namreč sklenila zelo donosen kupo-prodajni posel s podjetjem, v ozadju katerega se skrivajo ljudje z dobrimi povezavami s kitajskim kapitalom in mariborskim županstvom.

Družba Rim projekt je že pred časom nakazala hranilnici milijon evrov are, zdaj pa je sledilo še nakazilo šestih milijonov evrov kupnine. Rim projekt ima sedež v občinskih prostorih, nabiralnik si deli s paraobčinsko firmo Nipa. Direktor družbe Rim projekt, lastnik katere ima sedež v davčni oazi na Britanskih Deviških otokih, je Boris Bobek, predsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor in od novembra tudi direktor Aerodroma Maribor.

Aerodrom Maribor je lani ustvaril komaj 1,3 milijona evrov prihodkov in imel 280.000 evrov izgube. Potniški promet je letos še bolj upadel, zmanjšal se je celo za polovico, do septembra so na mariborskem letališču našteli samo 7761 potnikov, saj upravljavec ni zmogel vzpostaviti niti ene redne linije. Jim je pa uspelo za 30 odstotkov povečati obseg tovornega prometa.