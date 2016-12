Torek je mariborski višji sodnik Stanko Omerzu preživel v spremstvu kriminalistov. Pri predsedniku mariborskega delovnega sodišča so se zglasili s sodno odredbo za hišno preiskavo njegovih delovnih prostorov, doma in avtomobila.

Omerzu je namreč utemeljeno osumljen, da je zalezoval žensko, s katero je imel nekoč intimno razmerje, je poročal časnik Večer. Ženska naj bi ga že pred časom prijavila policiji, nato je od pregona odstopila. Ker pa sodnik ni nehal nepovabljeno vdirati v njeno zasebno življenje, se je znova zglasila pri policistih, potem pa so ti sprožili predkazenski postopek.

Dejanje ni povezano s službo

Na vrhovnem sodišču so potrdili informacijo, da so kriminalisti opravili hišno preiskavo v prostorih delovnega sodišča na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika in da je zalezovanja osumljen tam zaposleni sodnik. Obenem so na sodišču poudarili, da preiskovano dejanje ni povezano z opravljanjem ali morebitno zlorabo sodniške funkcije. Drugih podrobnosti o sumih zoper predsednika mariborskega delovnega sodišča zaradi interesa preiskave niso razkrili.

Omerzuju tudi v primeru pravnomočne obsodbe ne grozi suspenz ali odvzem sodniške toge, še piše Večer. Suspenz sodnika je po določilih zakona o sodniški službi dopusten izključno v primeru obsodbe zaradi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in je zanj mogoče izreči kazen zapora, višjo od dveh let. Sodnika se obvezno suspendira, kadar je zoper njega uveden kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, povezanega z zlorabo sodniške funkcije. Zalezovanje ne izpolnjuje nobenega od omenjenih pogojev, saj se pregon domnevnega storilca začne izključno na predlog oškodovanke, v primeru obsodbe pa kazenski zakonik predpisuje denarno kazen ali zapor do največ dveh let.