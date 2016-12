Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval v Madonni di Campiglio, kjer se bodo na današnjem večernem spektaklu (prva proga ob 17.45, druga ob 20.45) merili najboljši slalomisti. Pričakovati gre izjemen boj za zmago med Henrikom Kristoffersenom in Marcelom Hirscherjem, Norvežanu in Avstrijcu pa lahko prekriža načrte nekaj tekmecev, ki so na začetku sezone dobro pripravljeni. Med njimi ne bo Slovencev, ki v tej sezoni še niso osvojili nobene slalomske točke svetovnega pokala. Žan Kranjec je na obeh slalomih pokazal napredek, saj je na prvem v Leviju s startno številko 80 za 22 stotink zaostal za 30. mestom, na drugem v Val d'Iseru pa je bil s številko 68 sedem stotink oddaljen od finalnega nastopa. Drugi slovenski smučar na startu bo Štefan Hadalin.

Italija doživlja lepe smučarske čase, čeprav ne tako šampionskih, kot jih je v času največjega italijanskega zvezdnika Alberta Tombe. Imajo vrhunsko mlado generacijo alpskih smučark, med katerimi se je na vrh v tej sezoni izstrelila Sofia Goggia. V teh dneh so Italijani glavni organizatorji tekem svetovnega pokala, tako da se alpsko smučanje precej pojavlja v medijih. V zadnjih dneh sta bili po dve preizkušnji svetovnega pokala v Val Gardeni in Alti Badii, danes bo večerna tekma v Madonni di Campiglio, po božičnih praznikih pa bodo moški nastopili še na treh preizkušnjah v Santa Caterini.

Še eno dejstvo je v minulih dneh poleg rokovskega koncerta Tine Maze odmevalo v italijanskih Dolomitih. Pred tremi dnevi je namreč praznoval jubilejni 50. rojstni dan Alberto Tomba. Italijan je v svoji domovini ohranil zvezdniški status in je cenjen na vsakem koraku. Da je v tej sezoni vse v znamenju številke 50, kolikor zmag svetovnega pokala je mimogrede dosegel tudi Tomba la Bomba (15 veleslalomskih in 35 slalomskih), dokazuje tudi 50. izvedba svetovnega pokala v alpskem smučanju. Najbolj praznično bo takoj po novem letu, ko bo 5. januarja slovesnost v Zagrebu. Nihče ne dvomi, da bodo Hrvati pripravili praznovanje, o katerem se bo še dolgo govorilo.

Lansko zmago v Madonni brani Kristoffersen. Norvežan je dobil edini slalom v tej sezoni, na katerem je nastopil, saj v Leviju zaradi sodnega spora z norveško smučarsko zvezo ni tekmoval. Sodišče v Oslu je v minulih dneh odločilo v prid zvezi, tako da Kristoffersen na naslednjih preizkušnjah ne sme nositi na glavi napisa osebnega sponzorja energijskih napitkov, temveč nacionalnega telekomunikacijskega operaterja. Manj težav z zvezo ima Marcel Hirscher, ki mu kaže odlično v boju za osvojitev petega zaporednega velikega globusa. Avstrijec prihaja na italijansko slalomsko klasiko zelo motiviran. Na začetku tedna je namreč na paralelnem veleslalomu v Alti Badii po izpadu v prvem krogu osvojil zgolj 18. mesto. Ne glede na razplet današnjega slaloma bo Hirscher božič dočakal kot vodilni v svetovnem pokalu.