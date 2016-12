Koprskemu nogometnemu klubu se po številnih pretresih v povezavi s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem obeta še sprememba v imenu. V podjetju Luka Koper, ki je že vrsto let generalni pokrovitelj primorskega kolektiva, so se odločili za umik imena podjetja iz imena nogometnega kluba.

Luka Koper je leta 2013 s klubom podpisala pogodbo v višini 2,5 milijona evrov, ki se bo iztekla čez dve leti. Prav ta pogodba je takrat rešila koprski klub pred propadom, potem ko je sodelovanje s klubom prekinil sedanji predsednik NK Olimpija Milan Mandarić. Koprsko podjetje sicer ostaja prvi sponzor kluba, vendar zaradi odmevnih afer ne želi več sodelovati v imenu FC Koper. Okoli kluba se še naprej vrstijo afere, silno negotova pa je tudi prihodnost kolektiva, zato so v pristaniškem podjetju ocenili, da povezovanje koprskega kluba z Luko Koper prinaša negativno publiciteto podjetju.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) konkretnega primera za zdaj ne komentira, so pa z Brda pri Kranju sporočili, da lahko vsak klub dvakrat na leto spremeni svoje ime.