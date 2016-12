Sinoči se je s podelitvijo nagrad v Cankarjevem domu začel 12. slovenski bienale ilustracije. Nanj se je prijavilo 137 ilustratorskih projektov, žirija pa je na razstavo uvrstila 67 avtorjev, največ v dvajsetletni zgodovini tega dogodka, na katerem so se ob znanih umetnikih od nekdaj uveljavljali tudi mlajši avtorji. Ti so vsak po svoje vnašali nove likovne rešitve, prenavljali slikarske tehnike, uvajali elemente filma, stripa, animiranega filma, elektronskih medijev in drugih sodobnih tehnologij ter tako razvili osebne avtorske poetike, so zapisali organizatorji.

Nagrajen opus Marjana Mančka

Marjanu Mančku, ki ima že desetletja posebno vlogo pri vzgoji in izobraževanju najmlajših, so podelili nagrado za življenjsko delo. Le kdo se ne spomni njegovih kultnih ilustracij v knjigah, kot so Mojca Pokrajculja, Pedenjped, Zlata ribica, Peter Klepec, Kozlovska sodba v Višnji Gori in Kraljična na zrnu graha? »Odlika njegovih risanih in z živimi barvami izslikanih likovnih pripovedi je njegova posebna pronicljivost, s katero humorno, tu in tam hudomušno in včasih kar satirično nadgradi literarno vsebino. Mančkova ilustracija je vedno sveža in aktualna v svojem času, hkrati pravljična, a z vrednotami nadčasovnosti,« je o nagrajencu med drugim zapisala umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl Kobe.

Opozorila pa je tudi na njegovo delo za odrasle, saj je med drugim ilustriral pesmi Daneta Zajca in Saše Vegri, s karikaturami je opremil knjige Janka Messnerja in Janeza Kebra, njegove animirane filme pa so prikazali na pomembnih svetovnih festivalih kratkega in animiranega filma.